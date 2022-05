Kate Middleton in spiaggia con le nuove meravigliose ciabatte mare di Zara. Costano solo 30 euro e vanno già a ruba

Stile e tendenza sono sempre presenti, anche quando si tratta di moda mare. Le ciabatte sono diventate il nuovo accessorio irrinunciabile, spesso abbinate al costume o al pareo. Basta con le solite infradito monocolore. Le collezioni primavera-estate 2022 propongono estro, glam e tanta particolarità. È chiaro ormai che nessuno voglia rinunciare allo stile nemmeno in spiaggia o in piscina.

Potrebbero attenderci aperitivi, feste in spiaggia, incontri particolari e proprio per questo anche l’outfit mare va curato come qualsiasi altro. Ecco quindi che a fantastici costumi da bagno, vestitini e parei vanno abbinate ciabatte che rendano loro giustizia. Le nostre amate catene low cost anche quest’anno propongono dei veri e propri gioiellini: dal basic alle varianti più estrose. Zara, Stradivarius, Shein: sono loro i brand per eccellenza di questo 2022.

Il modello di ciabatte che ci ha lasciato sicuramente a bocca aperta è questo color beige a punta quadrata, con dettaglio di ornamento con strass sulla parte anteriore. Le pietre in oro, verde e fucsia donano un tocco di estremo glam e sono perfette per rimanere in spiaggia fino al tramonto, gustandovi un aperitivo in compagnia. Tra l’altro, un modello simile è stato indossato anche dalla duchessa di Cambrige, Kate Middleton. E per restare in tema strass, un’altra imperdibile proposta Zara è quella con tomaia in vinile con dettagli in strass argento. Il prezzo è di appena 29,95 euro.

Se volete osare senza rinunciare alla comodità e a qualche cm di altezza in più, il modello di ciabatte Shein fa al caso vostro. La suola è in color beige, estremamente morbida e comoda e la parte superiore presenta due fiocchi color panna, arancio e azzurro in stile raso. I colori vibranti e la fantasia richiameranno sicuramente uno dei vostri costumi preferiti. Il costo è di soli 10 euro. un altro modello Shein molto elegante è invece a punta e questa volta di un colore più classico: il nero. Presenta dettagli meravigliosi in strass argento sull’intera parte superiore. Il costo è di soli 13 euro.

L’ultima combo di ciabatte è quella di Stradivarius. La prima proposta è in bianco, con inserti a catena sulla parte superiore. Elegante e raffinata, è disponibile anche nella colorazione nera. Si tratta di un articolo abbastanza basic che però conferirà particolarità ai vostri outfit mare. L’ultima variante è di un colore più eccentrico: si tratta di un verde mela fluo. Anche in questo caso la comodità è garantita e il prezzo, in entrambe le proposte stradivarius è di 29,90 euro.

