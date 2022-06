Kate Middleton in spiaggia super chic con un cappello di paglia Zara. Costa 30 euro ed è fantastico

Il cappello di paglia è ormai diventato un accessorio chic, che si utilizza per impreziosire lo stile durante le giornate in spiaggia sotto il sole. Ma la tendenza è così virale che ha iniziato ad impossessarsi anche degli spazi urbani e cittadini tanto che anche la duchessa Kate non ne può fare a meno. Numerosi modelli vi aspettano per un’estate all’insegna della freschezza e del glam.

Se state pensando al classico cappello di paglia siete sulla cattiva strada. Questo accessorio è ormai disponibile in tantissime varianti, capace di soddisfare i gusti di tutte. Lo troverete infatti a falda larga ma anche stretta, con dettagli in seta, in pelle o addirittura in macramè. Inoltre si sa, l’estate è la stagione perfetta per sfoggiare qualsiasi colore senza timidezza, anche quelli più vibranti. Non abbiate paura di osare e di sperimentare abbinamenti azzardati per i vostri look. ( continua dopo la foto)

Se cercate un tocco di eleganza o di stravaganza per i vostri outfit senza spendere un capitale, i nostri brand low cost preferiti hanno pensato a delle validissime alternative. Le proposte più interessanti arrivano da Zara. La prima è per tutte coloro che cercano uno stile un po’ tribale, senza rinunciare alla raffinatezza. Si tratta di un cappello di paglia effetto crochet, con colori che ricordano molto quelli dell’abbigliamento africano: cioccolata, arancione e fucsia. Questo sarà perfetto per un aperitivo in riva al mare, magari al tramonto, per richiamarne i colori. Il prezzo è di 19,95.

Se invece preferite qualcosa di più basic ma comunque particolare, questo cappello di paglia intrecciato combinato fa al caso vostro. La tesa in questo caso è larga, il prezzo è di 29,95 euro ed i colori richiamano tantissimo quelli delle isole greche. Eleganza è la parola d’ordine. Allo stesso prezzo, potrete anche acquistare questo fantastico modello in rosa cipria, con un nastro che dona un tocco di grande raffinatezza e che potrà impreziosire l’outfit per una cerimonia di giorno.

Per le amanti del classico cappello di paglia color beige, la miglior opzione ve la offre Parfois. L’intreccio con fascia con motivi geometrici è uno splendido dettaglio che dona però un tocco di colore e di personalità. Il costo è di 22 euro ed è perfetto per andare in giro per la città e per i negozi. Sempre dello stesso brand e allo stesso prezzo, potete anche optare per questo fantastico modello in bianco con fascia in azzurro, beige e cioccolato.

Insomma, Parfois ha deciso di rivisitare alla grande tutti i modelli più basic, offrendo un pizzico di carattere in più, con inserti davvero particolari. E per le più sportive, arriva anche la versione in visiera, perfetta per le vostre partite di padel o di tennis. Il costo è di 15 euro appena.

