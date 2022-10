kate-middleton-incanta-i-marinai-con-un-body-bianco-low-cost,-sexy-ed-elegante.-ecco-dove-comprarlo

Kate Middleton, Principessa del Galles, sembrava radiosa quando ha partecipato a un impegno da protagonista al Castello di Windsor. La moglie di William ha incontrato la compagnia navale della Royal Navy della HMS Glasgow. L’anno scorso, era stata la regina Elisabetta stessa a nominarla sponsor della nave da guerra, che è stata costruita per la Royal Navy del Regno Unito. E l’altro giorno la donna ha parlato con i membri dell’azienda di come sta andando la costruzione della nave e di com’è la vita nella Royal Navy, secondo Kensington Palace. Come sempre, il suo outfit era adeguato all’incontro.

Kate Middleton si è vestita in blu navy dalla testa ai piedi. Sofisticata come sempre, indossava un blazer aderente con pantaloni a sigaretta abbinati e dècolletè della stessa tonalità. Il completo è di Alexander McQueen, uno dei brand favoriti della principessa, che lo sceglie in moltissime occasioni formali. Il suo costo è di 2.225 euro. Ha abbinato l’abito a un body bianco di Hollan Cooper che fa un effetto camicia a portafoglio, molto aderente e con scollo a V. Il suo prezzo è di 139 sterline, circa 158 euro. L’outfit è stato accessoriato con una cintura di pelle nera e gioielli delicati: una collana d’oro e blu marino, orecchini pendenti d’oro abbinati e il suo anello di fidanzamento con zaffiro.

I capelli della principessa erano acconciati con onde morbide e indossava un trucco naturale. Kate Middleton ha ricevuto il titolo di principessa del Galles dal re Carlo alla morte della regina Elisabetta. Il titolo ha molto peso, poiché un tempo apparteneva alla principessa Diana. Anche il principe William ha ricevuto un cambio di titolo, diventando il principe di Galles, titolo precedentemente detenuto da suo padre, il nuovo sovrano. Dopo la morte della regina, i consorti dovrebbero svolgere sempre più impegni reali e trascorreranno molto tempo in Galles. William ha anche rivelato che sta imparando il gallese nel tentativo di connettersi in modo più genuino con la gente del paese.

Per il momento, l’arrivo della coppia reale in Galles sembra stia ottenendo un enorme successo. La gente del posto ha detto che William e Kate Middleton hanno lasciato un’impressione ottima su tutti quelli che hanno incontrato. Il reverendo Steven Bunting, che ha ospitato la coppia nella chiesa di San Tommaso a Swansea, ha parlato del modo ‘straordinario’ dei reali di dedicare tempo a tutti. “E’ stato straordinario. Il principe e la principessa del Galles hanno parlato con tutti nell’edificio, giovani e meno giovani. Sono chiaramente interessati ad ascoltare le storie delle persone in Galles”.

Intanto, l’erede al trono William si è mostrato molto contento del ruolo di sua moglie Kate Middleton per la Royal Navy ed è intervenuto all’incontro: “L’affetto della mia famiglia per la Royal Navy è ben noto, e mentre ho visto il lavoro che si svolge qui oggi, stavo pensando a mio nonno, il duca di Edimburgo. Lui sarebbe stato affascinato e molto entusiasta di vedere messi in pratica tali progressi nelle abilità e nella tecnologia. Oggi sono molto lieto di annunciare che il legame della mia famiglia con il Tipo 26 durerà per molti anni a venire. Sua Maestà la regina ha approvato la nomina di mia moglie come sponsor della superba nave che vediamo prendere forma all’esterno. So che Catherine sarà lieta di unirsi a voi qui a Glasgow per la cerimonia del nome a tempo debito”.

