kate-middleton-incontra-la-regina-con-una-giacca-di-zara,-super-chic,-costa-solo-50-euro.-eccola

Subito dopo il Giubileo Kate Middleton è tornata a sfoggiare i suoi look low cost e ha incantato tutto con una giacca di Zara e una pochette di Massimo Dutti. E’ diventata una vera e propria icona di stile. Perfetta nel ruolo che la vita le ha riservato, appare sempre elegante e composta. Le donne di tutto il mondo copiano i suoi outfit e soprattutto fanno a gara per avere nell’armadio gli stessi capi indossati da lei. L’effetto Kate è immediato: appena la duchessa di Cambridge si mostra con un capo economico, è subito corsa a comprarlo e diventa quasi immediatamente sold out.

Anche il Giubileo di platino della regina Elisabetta è servito a dare nuovo lustro a Kate Middleton. I tabloid inglesi sono tutti dalla sua parte e si può dire che non hanno degnato di uno sguardo la sua rivale, Meghan Markle. Harry e la moglie infatti hanno tenuto un basso profilo per non distogliere l’attenzione dall’amata sovrana durante questo evento per lei così importante. Ma è stato fondamentale, a questo scopo, il comportamento dei giornali inglesi, che avrebbero potuto concentrare l’attenzione sul figliuol prodigo rientrato a casa insieme a moglie e figli. Così non è stato e anche l’incontro tra la regina e la piccola Lillibeth di è tenuto privatamente.

Kate Middleton è rimasta quindi l’unica donna giovane e bella a ottenere tutte le attenzioni. E se di solito la vediamo fredda e composta, questa volta l’abbiamo potuta sbirciare maggiormente nel ruolo di mamma. Abbiamo notato tutti i capricci fatti dal giovanotto di casa Windsor, il piccolo Luis. Insofferente a tutti questi impegni, il bambino è stato molto capriccioso e la moglie di William ci è apparsa in tutta la sua normalità nei panni di una madre disperata. Risultato? Gli inglesi la amano ancor di più e hanno perdonato immediatamente suo figlio per il comportamento tenuto durante il Giubileo.

Terminato il periodo di feste e impegni istituzionali, Kate Middleton è tornata ai suoi outfit giornalieri e ha subito sfoggiato una giacca che avrebbe ovviamente conquistato tutte. Il capo in questione è del marchio spagnolo Zara, tra i prediletti della duchessa di Cambridge, che ha scelto di abbinarlo con dei pantaloni neri a gamba larghe, scarpe alte, maglietta bianca e pochette. Un abbigliamento da tutti i giorni che possiamo copiare facilmente. La moglie di Williamo lo ha indossato per fare visita al Little Village Brent di Londra, una banca per bambini che fornisce alle famiglie forniture essenziali per i primi anni di vita. (Continua dopo la foto)

La giacca è un modello con maniche lunghe e spalline, sfiancato con revers invertiti, ha tasche anteriori a filetto e chiusura frontale con gancetto metallico. E’ possibile acquistarlo sul sito di Zara alla modica cifra di 49,95 euro. Ovviamente per ottenerlo bisogna muoversi subito, per evitare il classico soldato da effetto Kate. Che questa volta ha abbinato al blazer anche un accessorio low cost. Stiamo parlando della pochette in pelle bianca intrecciata di Massimo Dutti, del valore di 129 euro. Kate Middleton dovrà aspettare molto tempo prima di vedere suo marito salire sul trono d’Inghilterra, ma lei è sicuramente già salita su quello dello stile.

L’articolo Kate Middleton incontra la Regina con una giacca di Zara, Super chic, costa solo 50 euro. Eccola proviene da Più Donna – Notizie di gossip, spettacolo, moda e attualità.