Kate Middleton lancia la moda per l’inverno, Il cappotto di Zara scelto dalla futura regina è bellissimo

Kate Middleton è sempre l’immagine dell’eleganza, eppure ha dimostrato più e più volte che non è necessario spendere un patrimonio per sembrare un reale. Tante volte l’abbiamo vista indossare capi low cost e alcuni sono diventati iconici. Come il cappotto oversize di Zara che ha scelto nel 2017, dando vita a una nuova moda. Avvistata alla stazione di St. Pancras a Londra durante il fine settimana, la duchessa indossava un cappotto scozzese multi gioiello che sembrava molto elegante ma che in realtà era veramente accessibile anche alle comuni mortali che vogliono imitarla.

Il cappotto è un capo di Zara da 169 dollari, giustamente chiamato Checked Coat. Subito dopo l’avvistamento di Kate Middleton, il sito di Zara ha dichiarato il soprabito totalmente, completamente, irrevocabilmente esaurito. E’ questo un esempio dell’effetto Kate, per cui qualunque vestito indossa viene acquistato in pochi minuti dai suoi fans. Soprattutto quelli che costano meno. Conosciamo da molto tempo la propensione della duchessa per i vestiti a prezzi accessibili. Una scelta che è riuscita a instillare anche dentro di noi uno spirito meno consumista, grazie al suo esempio.

Nella società di oggi si viene giudicati in base alla marca della borsa che si porta, alla macchina che si guida o alla bellezza e posizione della nostra casa. Si tratta di una società che ti induce a investire il tuo denaro in oggetti, piuttosto che il tuo tempo nei buoni sentimenti. Per questo Kate Middleton è un’immagine sacra in questo continuo rincorrere le firme e mostrare al mondo il proprio guadagno. Lei è una reale ma sceglie di indossare capi di Zara o di altri marchi low cost. In questo modo dimostra che non è l’abito a fare il monaco e che nonostante i suoi vestiti economici resta comunque la futura regina consorte d’Inghilterra.

Così come anche noi, spogliati dei nostri vestiti, dei nostri accessori e delle plastiche usate per migliorarci, abbiamo solo il nostro spirito e i nostri sentimenti, che siano buoni o cattivi. Adesso che la regina Elisabetta è morta e re Carlo ha ottenuto la corona a 73 anni, il momento per Kate Middleton si avvicina sempre più. Ma nonostante tutto lei continua a scegliere abbigliamento low cost. Come i pantaloni di Zara da 50 dollari, o il vestito della stessa marca da 51 dollari. Ricordiamo anche la tuta di AG da 298 dollari e i pantaloni da marinaio cropped J.Crew, altro marchio accessibile a tutti.

Oggi il cappotto di Zara utilizzato da Kate Middleton nel 2017 è ovviamente esaurito. Ma abbiamo raccolto una serie di cappotti molto simili che siamo certi la duchessa inserirebbe volentieri nel suo armadio.

