Kate Middleton mattinata al parco con l’abito boho chic di Zara. Costa solo 50 euro ed è stupendo

Zara non sbaglia un colpo e anche per la nuova stagione estiva che si avvicina ha pensato agli indumenti e accessori per tutti i gusti. In questo articolo vedremo quelli che sono i più gettonati tra i suoi abiti boho chic. Li abbiamo visti sulle passerelle più alla moda, ma dobbiamo affidarci al marchio spagnolo per la loro versione low cost. Ogni donna deve avere nel suo armadio una scelta di abiti differente, comodi e veloci da indossare senza dover pensare agli abbinamenti giusti. E per le feste in spiaggia sono perfetti e alla moda, con colori accesi per farsi notare proprio da tutti.

Zara è anche la firma scelta maggiormente da Kate Middleton per i capi low cost che le piace indossare nelle occasioni pubbliche. E se la futura regina d’Inghilterra indossa Zara, come potremmo noi rinunciarci? Soprattutto adesso abbiamo bisogno di fare sfoggio di tutto quello che durante la pandemia non abbiamo potuto indossare. Per più di un anno e mezzo siamo rimaste chiuse dentro. Ristoranti, discoteche, teatri erano chiusi e anche vedere gli amici più intimi era diventato un problema. Per questo, abbiamo detto addio ai nostri vestiti più fashion e abbiamo tirato fuori i pigiami e le tute più comode.

Soprattutto, le ciabatte sono state le nostre migliori amiche. Ma con l’avvicinarsi della bella stagione possiamo tirare fuori i vestiti dall’armadio e sfoggiare i nostri nuovi look. Dopo due inverni di fermo, ora è il momento di ricominciare a uscire e per essere alla moda non possono mancare degli abiti boho chic di Zara. Ce ne sono di tutti i tipi: colorati, a fiori, lunghi e corti. Ogni gusto verrà soddisfatto con la selezione fatta dal famoso marchio. Qui di seguito vi mostriamo gli abiti boho chic che maggiormente hanno trovato l’approvazione delle consumatrici e tra queste anche quelle scelte da Kate. Costano tutti 50 euro e sono disponibili sul sito.

TI È PIACIUTO L’ARTICOLO? CONDIVIDILO E CONTINUA A SEGUIRCI SUI NOSTRI PROFILI SU FACEBOOK ANCHE SU INSTAGRAM

L’articolo Kate Middleton mattinata al parco con l’abito boho chic di Zara. Costa solo 50 euro ed è stupendo proviene da Più Donna – Notizie di gossip, spettacolo, moda e attualità.