Kate Middleton : parmi ses emojis favoris, certains sont très énigmatiques !

Quels emojis utilise Kate Middleton ? La Duchesse de Cambridge a accepté de participer à une interview format réseaux sociaux diffusée sur sa page Instagram officielle. Dans la vidéo diffusée le 28 novembre 2020, Kate Middleton parle de ses enfants, sa vie de famille, la pandémie de coronavirus. Pour répondre aux questions des internautes, Kate Middleton s’est servie de son iPhone 11 Pro personnel. Elle a ainsi accidentellement dévoilé les emojis qu’elle utilise le plus.

Kate et ses mystérieux emojis

Au cours de la vidéo, Kate Middleton montre l’écran de son smartphone. De quoi entrevoir rapidement la liste. “Je veux d’abord dire un grand merci à tous ceux qui ont envoyé leurs questions”, lance-t-elle. En plus de sa discussion sur l’application Instagram, elle dévoile par la même occasion les emojis qu’elle utilise le plus. Ainsi, Kate Middleton a pour habitude d’utiliser l’emoji qui représente deux filles qui se tiennent la main, très certainement pour symboliser l’amitié avec une proche. Ensuite, on retrouve l’emoji du visage énervé de rage, l’emoji qui vomit, l’emoji sage et naïf, le concombre, l’alien violet, le vent ainsi que l’ananas.

La famille royale est occupée à célébrer le 96ème anniversaire d’Elizabeth II. Sur les réseaux sociaux d’ailleurs, Kate Middleton et le prince William ont honoré Sa Majesté en partageant une étonnante photo de famille. “Nous souhaitons à Sa Majesté la Reine un très joyeux 96e anniversaire aujourd’hui !”, ont-ils écrit sur Twitter, estimant qu’Elizabeth II est “une source d’inspiration pour tant de personnes au Royaume-Uni, dans le Commonwealth et dans le monde”.

Le prince William et Kate Middleton © Agence / Bestimage

Joe Giddens – Catherine Kate Middleton, duchesse de Cambridge visite un hopital pour enfants à Norwich © Agence / Bestimage

Kate Middleton © AGENCE / BESTIMAGE

Le prince William et Kate Middleton © GOFF INF / BESTIMAGE

Le prince William et Kate Middleton © GOFF INF / BESTIMAGE

Kate Middleton © AGENCE / BESTIMAGE

Le prince William et Kate Middleton © AGENCE / BESTIMAGE

Kate Middleton © Backgrid UK/ Bestimage

Le prince William et Kate Middleton © Agence / Bestimage

Le prince William et Kate Middleton © Agence / Bestimage

Le prince William et Kate Middleton © Agence / Bestimage

Kate Middleton © Agence / Bestimage

Kate Middleton © Agence / Bestimage

Le prince William et Kate Middleton © Agence / Bestimage

Kate Middleton © Agence / Bestimage

Kate Middleton © DR

Le prince George et Kate Middleton © © Mega / KCS PRESSE

Le prince William, la princesse Charlotte, le prince Louis, prince George et Kate Middleton © © Mega / KCS PRESSE

Kate Middleton © © Mega / KCS PRESSE

Le prince William et Kate Middleton © Agence / Bestimage

Meghan Markle et Kate Middleton © Agence / Bestimage