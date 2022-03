Kate Middleton per una passeggiata ha scelto un completo H&M da 30 euro, Bellissima e perfetta, è corsa a comprarlo

Quando Kate Middleton ha intrapreso un viaggio di due giorni a Copenaghen per promuovere il suo lavoro filantropico, sapevamo che avrebbe preparato una valigia piena di eleganti capi di abbigliamento. Come sempre la duchessa di Cambridge non ci delude, ma al posto dell’abbigliamento elegante ci ha sorpreso con una mise casual indossata per una visita all’asilo della foresta di Stenurten. L’ultimo look di Kate ha dimostrato che sa come combinare stile e praticità con questa giacca da campo verde di Seeland, abbinata a jeans skinny neri, un maglione a collo alto Mark Kenly Domino Tan avorio e i suoi fidati stivali Chelsea in pelle marrone di Blundstone.

Kate Middleton non ha perso l’occasione di vestirsi per una giornata all’aria aperta godendosi il clima danese. La Duchessa è stata accessoriata con una cintura in pelle intrecciata e delicati orecchini con cappuccio in oro Liv Thurwell. Un outfit facile da copiare per le amanti dei look della moglie di William, basta acquistare un paio di stivali Chelsea. Questo intramontabile stivaletto alla caviglia può davvero essere abbinato con qualsiasi cosa, da un paio di jeans e un maglione come Kate, ad aggiungere un po’ di tocco a vestiti e gonne quando il clima si scalda.

Ma per spendere meno di Kate Middleton abbiamo trovato questi stivali Eastland Chelsea $ 49,97 su Nordstrom Rack. Al prezzo di $ 271,35 la giacca Seeland ha tutti gli elementi sofisticati per cui lo stile della duchessa è noto. Attualmente disponibile in alcuni stili selezionati, è consigliabile aggiungerlo rapidamente al tuo carrello prima che altri ammiratori dell'armadio di Kate ti battano. Vuoi il look prezzo più economico? Fashion Finder ama molto la giacca da campo Rag & Bone da $ 169,97 del Nordstrom Rack, che presenta la stessa vita stretta, scollo alto e una tavolozza di colori verde loden. La qualità del materiale e la vestibilità della giacca la fanno sembrare molto più costosa, il che è l'ideale se vuoi dare un tocco di eleganza senza spendere troppi soldi. Kate Middleton si mescola costantemente a designer locali quando viaggia all'estero e questo giorno non ha fatto eccezione. Indossava il maglione avorio a collo alto del designer danese Mark Kenly Domino Tan che si abbinava perfettamente a questo look. Abbiamo trovato un maglione simile di H&M a un prezzo modesto di $ 29,99. Non vediamo mai la duchessa di Cambridge uscire senza gioielli o accessori ed è molto intelligente nel mescolare gioielli raffinati con bigiotteria più abbordabile. LEGGI ANCHE—> Kate Middleton, l'abito di Zara da 20 euro fa strage di cuori. Tutte le vogliono. "Sarà l'abito della primavera" Dandole un aspetto raffinato ed elevato. Adoriamo questi semplici e raffinati orecchini a cerchio "Bobble" di Liv Thurwell in oro vermeil che ha indossato per la gita. La facilità di Kate Middleton nel mescolare capispalla dall'aspetto più formale con elementi più casual come jeans e stivali di pelle creano un completo invernale intelligente. Abbina i tuoi nuovi stivali Chelsea con un paio di jeans attillati neri e un maglione accogliente per un look invernale senza tempo ed elegante in questa stagione. Che ti farà sentire come una vera e propria principessa.

