Kate Middleton perfetta anche in versione casual. I suoi jeans costano solo 80 euro e sono stupendi. Ecco la famosa marca

Kate Middleton è diventata famosa per il riciclo di abiti già indossati e sta dimostrando da sola che non c’è assolutamente nulla di sbagliato in una ripetizione di outfit. Riciclare i capi del suo guardaroba non solo è più sostenibile e più facilmente riconoscibile, ma ci aiuta anche a determinare quali potrebbero essere i capi fondamentali nell’armadio della Duchessa di Cambridge. Grazie al suo ultimo riciclo, in particolare, potremmo aver scoperto il suo paio di blue jeans preferito. Lo stile viene da Other Stories ed è ironicamente soprannominato Favorite Cut Jeand.

Kate Middleton li ha indossati in occasione della sua partecipazione a un popolare programma britannico per bambini, andato in onda il 13 febbraio. La futura regina d’Inghilterra si è seduta per terra, a gambe incrociate, per leggere ai piccoli telespettatori una favola. Questa è la terza volta che la vediamo indossare i jeans di cui sopra.

Ha usato lo stesso paio con una maglietta bianca a maniche corte quando ha ricevuto la sua prima dose di vaccino contro il Covid e di nuovo, un mese dopo, con un blazer color salmone e scarpe da ginnastica Veja per una visita al Museo di Storia Naturale. Dato il loro prezzo incredibilmente conveniente e il marchio di approvazione di Kate Middleton, non possiamo immaginare che i jeans rimarranno in stock molto a lungo. Tutto quello che indossa la duchessa di Cambridge, infatti, va immediatamente sold out.

Se la tua taglia scompare troppo in fretta, però, il marchio ha molti altri modelli carini allo stesso prezzo. In questo articoli abbiamo selezionato per voi i più simili a quelli della principessa e soprattutto quelli che rientrano nella stessa fascia di prezzo. Scorri verso il basso per ottenere un paio di jeans approvati da Kate Middleton prima che inevitabilmente si esauriscano.



CREDIT: & OTHER STORIES

Buy It! & Other Stories Favourite Cut Jeans in Mid Blue, $89; stories.com

CREDIT: & OTHER STORIES

Buy It! & Other Stories Favourite Cut Jeans in Black, $89; stories.com

CREDIT: & OTHER STORIES

Buy It! & Other Stories Keeper Cut Jeans in Blue, $89; stories.com

CREDIT: & OTHER STORIES

Buy It! & Other Stories Key Cut Jeans in Light Blue, $89; stories.com

CREDIT: & OTHER STORIES

Buy It! & Other Stories Precious Cut Jeans in Blue, $99; stories.com Ti è piaciuto l’articolo? Condividilo e continua a seguirci sui nostri profili Su Facebook anche su INSTAGRAM

L’articolo Kate Middleton perfetta anche in versione casual. I suoi jeans costano solo 80 euro e sono stupendi. Ecco la famosa marca proviene da Più Donna – Notizie di gossip, spettacolo, moda e attualità.