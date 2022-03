Kate Middleton regina ai Caraibi: I suoi sandali in corda da 12 euro fanno impazzire tutti. Il top per l’estate. Comprali subito

Kate Middleton sfida la regina Elisabetta indossando delle scarpe che mostrano i piedi con lo smalto scuro, che costa soltanto 11,49 euro. Sappiamo benissimo che la regina d’Inghilterra ha imposto alla sua corte delle regole molto rigide. Questo è uno dei motivi che sicuramente ha spinto Meghan Markle a fuggire dalla vita a palazzo, per tornare alla sua libertà di espressione. La moglie di Harry non è mai riuscita ad abituarsi alle leggi che avrebbe dovuto seguire in fatto di moda. Non è stato così per la moglie del primogenito William, futura principessa consorte, che sin dall’inizio ha mostrato di rispettare il volere dell’importante capostipite.

Kate Middleton ha sposato alla perfezione le idee della regina Elisabetta, e da lei ha preso anche l’abitudine di dare a ogni outfit un significato. Se i reali non possono schierarsi politicamente, lo fanno grazie ai loro abiti. Così, abbiamo visto la principessa sfoggiare vestiti dei colori della bandiera ucraina, per mostrare al popolo inglese la sua vicinanza al paese attualmente martoriato dalla guerra. Ogni colore scelto, ogni accessorio, o scarpa, può diventare uno strumento per affermare una convinzione. Per gli esperti è diventato un vero e proprio lavoro capire cosa si nasconde dietro i vestiti reali. ( Continua dopo la foto)

Questa volta, ci trasferiamo in Belize, seguendo il tour che Kate Middleton e William stanno facendo nelle zone caraibiche del loro regno. Come sempre, l’outfit della principessa ha avuto un significato ben preciso. In questo caso, un omaggio al paese che sta visitando, perché l’abito riprende appunto i colori della sua bandiera. Per una visita a una fabbrica di cioccolato la donna ha scelto di indossare un vestito midi azzurro intenso con maxi fiori bianchi, celesti e rossi, scollatura quadrata, maniche corte a sbuffo, carrè sul decollette e gonna a balze. Un abito di Tory Burch che costa 595 euro.

Insieme al vestito, Kate Middleton ha indossato una clutch a forma di ventaglio della stilista britannica Anya Hindmarch, che aveva già utilizzato durante il viaggio di Stato in Canada nel 2011. Ma ad attirare l’attenzione sono sicuramente i vistosissimi maxi orecchini in stoffa, di colore blu intenso, del marchio francese Sezane, in vendita a 55 sterline. Mai prima di questa visita abbiamo visto la duchessa di Cambridge scegliere un accessorio così evidente, e già questo può sembrare un modo per venir meno alle regole imposte dalla regina Elisabetta. Ma a lasciare senza parole sono le sue scarpe.

Ogni anno Kate Middleton ripropone le scarpe in corda, che non piacciono assolutamente alla capostipite della famiglia Windsor. Ma per la sua gita in Belize si è superata: i sandali sono aperti e lasciano le dita dei piedi scoperte. Una scelta inaccettabile per le regole di corte in fatto di moda. I sandali aperti sono accettati solo in rare occasioni durante le serate glamour. Anche lo smalto, di colore rosso scuro, è decisamente troppo vistoso. Il marchio è lo stesso utilizzato dalla regina, Essie e lo stesso utilizzato dalla duchessa si trova su Amazon a 11,49 euro. Ormai la principessa prende sempre più potere e ha evidentemente deciso di rendere l’immagine della monarchia inglese più moderna e giovanile.

