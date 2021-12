kate-middleton-regina-del-natale,-e’-corsa-all’abito-tartan-da-50-euro-scelto-per-la-foto-con-l’albero.-e’-il-top-per-le-feste

Sempre impeccabile, sempre regale. I look di Kate Middleton sono sempre perfetti, almeno ai nostri occhi. E non c’è mise che osi far parlare male i tabloid internazionali sul suo conto: quale potrà mai essere il segreto del suo stile sempre al top? In realtà, copiare i look di Kate Middleton non è poi così difficile. Ovvio, quando la duchessa di Cambridge indossa capi low cost non fa altro che servirci su un piatto d’argento un acquisto moda definitivo prima che vada sold out. Il gioco però si fa duro in presenza di abiti prêt-à-porter, capi iconici e da sogno che il nostro guardaroba può solo guardare da lontano e ammirare.

Negli anni Kate Middleton, divisa tra le passeggiate natalizie a Sandringham e i party di Natale, ci ha regalato una serie di look in stile natalizio davvero favolosi. Dal tipico tartan delle Highland al rosso ispirato alle bacche pungitopo, Kate Middleton si è confermata negli ultimi anni la vera regina del Natale. Ma vediamo i suoi Christmas look più memorabili, quelli da cui prendere ispirazione per il prossimo Natale.

Natale 2011. La prima apparizione alla Chiesa St Mary Magdalene a Sandringham. Burgundy all over, con cappello in velluto. Praticamente perfetta. Nel 2011 Kate ricordava anche a tutto il mondo che il velluto è cool e sempre di tendenza, ma se è di Alexander McQueen è ancora meglio. St.Andrew’s Day nel 2012. Uno dei pezzi preferiti di Kate, sempre by Alexander McQueen. Perché il tartan rosso è sicuramente bello e classico, ma la variante blu e verde è ultrachic. In abito lungo color avorio di Roland Mouret alla premiere di Mandela: Long Walk to Freedom. Dicembre 2013. Perché bianco come la neve è perfettamente in tema, no? Una settimana dopo, eccola a un red carpet natalizio in Temperley London. Lungo e con quei colori festivi ma non eccessivi. Il ritono/riciclo del cappotto McQueen nel giorno di Natale del 2013. Cappellino in verde by Gina Foster. Dettaglio che ha fatto la differenza Incinta di Charlotte, Kate Middleton è diventata più sicura di sé e ha partecipato addirittura a un tour negli Stati Uniti nel dicembre 2014. Il rosso bacca di pungitopo è per dicembre 2015 all’Anna Freud Centre. Un bel plissettato Alexander McQueen, ancora una volta, e Kate è davvero bellissima. Dicembre 2016, il trio reale (ancora senza Meghan all’orizzonte) si dirigeva a fare il classico volontariato natalizio. Per entrare nel modo festivo Kate ha indossato un abito che lascia scoperti i polpacci sportivi di Vanessa Seward. Nel 2016 si sono rotte le tradizioni e i Cambridge hanno festeggiato il Natale con i Middleton. Kate ha scelto un cappotto di Hobbs con accessori coordinati. Calze di Charlotte pure. Burgundy fever. Kate Christmas galore. Eccola nel giorno di Natale nel 2017, un cappotto di Miu Miu rosso e verde e un bellissimo bouquet regalatole da una persona nella folla ad accogliere i reali. Il plus? Il sorriso di Kate. Nel 2018 Kate ha rispolverato un suo preferito: Paule Ka per una vista al UCL. Gli accessori erano di J. Crew. Il colpo di stile: i capelli raccolti e legati con un nastrino di velluto. Très chic. Nel 2018 le cose sono andate rapidamente fuori controllo con tanto di neve finta. Il duca e la duchessa di Cambridge hanno ospitato il classico Christmas Party a Kensington Palace. Gonna tartan di Emilia Wickstead e cardigan in cashmere di Brora, nero per spezzare. Bellissima. Copiare subito. Copiare questo sarà difficile. Regina del Natale, ufficialmente. Per un ricevimento diplomatico a Buckingham Palace a dicembre, l’abito bianco e sparkling era di Jenny Packham e la tiara da sogno era la Lover’s Knot.

