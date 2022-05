kate-middleton-regina-della-sera-con-un-vestito-lungo-di-zara-da-45-euro.-perfetto-per-le-cerimonie-estive-2022

Se pensavate che per raggiungere eleganza e stile è necessario spendere una fortuna, vi sbagliavate. Zara è la perfetta dimostrazione di come anche con 40 euro, possiamo trovare il vestito perfetto per la nostra body shape e per un’occasione importante. Gli abiti lunghi, in particolare, donano un tocco di charm in più. Ecco alcune delle migliori proposte low cost del brand spagnolo scelto anche da Kate Middletton per una cena serale von il marito William.

Zara non ha pensato solo ad abiti per invitate, ma anche per festeggiate. Si tratta di capi particolari, sinuosi, dai colori vibranti e dai tessuti morbidi e freschi. Che stiate cercando un abito da sera o da giorno, il colosso spagnolo ha quello che fa al caso vostro. Vi proponiamo infatti abiti lunghi perfetti per cerimonie serali ed altri perfetti per cerimonie sotto il sole.

I prezzi sono davvero sbalorditivi, e con meno di 50 euro potrete apparire eleganti e raffinate. Inoltre, Zara è ormai un brand inclusivo, che pensa a tutte le tipologie di corpi, permettendo loro di risaltare e brillare. E a proposito di brillare, questo vestito satinato in argento ci sembra perfetto per poterlo fare. Presenta uno scollo a V e spalline sottili, anche regolabili. Presenta un dettaglio meraviglioso dietro la schiena, che lo rende più audace, con uno scollo abbastanza profondo.

Ma niente paura, per coloro che non riescono a rinunciare nemmeno ai reggiseni a fascia, la striscia posteriore vi permetterà di coprirla. Il suo costo è di appena 45 euro e sembra a tutti gli effetti un abito lussuoso. Un’altra meravigliosa alternativa di abito lungo serale è questo vestito nero con scollo a V, spalline sottili e dettaglio di apertura in vita e sull’orlo. Si tratta di un abito asimmetrico, la cui particolarità non vi farà passare inosservate. Anche qui parliamo di un costo di 45 euro.

Tra le proposte giorno, osiamo un po’ di più con i colori. Il verde smeraldo è una delle tendenze di questa stagione estiva e dunque un abito di questo colore è immancabile sul sito e nei negozi Zara. Semplice ma elegante, questo abito si presenta in tessuto satinato, scollo rotondo e spalline sottili. È anche dotato di uno spacco nella parte posteriore. Se invece state cercando un abito lungo che sia elegante ma anche estroso, non potete farvi scappare questa proposta in bianco e stampa floreale in blu e azzurro. Questa volta le maniche sono lunghe, ma il tessuto è molto fresco e può essere indossato anche nelle ore più calde. Presenta uno spacco anteriore e una chiusura incrociata con bottoni.

L’ultimo modello invece potrebbe essere usato tanto di giorno quanto di sera. È forse il più romantico tra tutti. La sua particolarità sta nello scollo a cuore e nelle spalle scoperte. L’orlo ha una linea svasata. Il colore è vibrante, acceso e nei toni del fucsia. Insomma, qualunque siano le vostre esigenze, Zara ha assolutamente intenzione di soddisfarle. Prezzi accessibili, modelli attillati e svasati, numerose nuances di colori: questo e molto altro è ciò che Zara ha da offrirvi. Se avete una cerimonia in vista, non fatevi scappare questi pezzi unici.

L’articolo Kate Middleton regina della sera con un vestito lungo di Zara da 45 euro. Perfetto per le cerimonie estive 2022 proviene da Più Donna – Notizie di gossip, spettacolo, moda e attualità.