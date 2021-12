Negli anni Kate Middleton, divisa tra le passeggiate natalizie a Sandringham e i party di Natale, ci ha regalato una serie di look in stile natalizio davvero favolosi. Dal tipico tartan delle Highland al rosso ispirato alle bacche pungitopo, Kate Middleton si è confermata negli ultimi anni la vera regina del Natale. Uno in particolare, però, risulta essere tra quelli più gettonati per il periodo natalizio. La futura regina d’Inghilterra si è mostrata in tutto il suo splendore in uno del classici di queste feste: un semplice ma meraviglioso cappotto rosso, un capo che ogni donna dovrebbe avere nell’armadio.

Kate Middleton lo ha indossato durante il suo tour sul Royal Train attraverso la Gran Bretagna, per incontrare tutte quelle persone che hanno rischiato la vita durante la pandemia di Covid-19. Già in precedenza lo aveva sfoggiato in occasione del lancio del concorso fotografico Hold Still. Si tratta di uno dei suoi cappotti preferiti, di Alexander McQueen. Non proprio uno dei capi low cost che ci fanno subito perdere la testa, ma ugualmente un outfit molto semplice da copiare. La duchessa di Cambridge lo ha abbinato a una sciarpa tartan con una gonna in pendant e un semplice pullover nero. Elegante e raffinata come sempre.