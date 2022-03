kate-middleton-regina-di-stile,-la-sua-personal-stylist-rivela-il-suo-segreto-per-sembrare-magrissima.-“economico-e-semplice”

Kate Middleton usa trucchi intelligenti come pieghe, bottoni e color-blocking per assicurarsi che i suoi capi lusinghino perfettamente la sua figura, come ha rivelato una esperta. Ma il suo segreto più importante è sicuramente quello di applicare una cintura in vita per ogni outfit. La duchessa di Cambridge, 39 anni, misura gli abiti prima di indossarli, per rimuovere scollature rivelatrici e spacchi sexy per adattarli al suo stile regale ed elegante. La madre di tre figli ieri è uscita con un abito personalizzato del marchio londinese Eponine e ha coordinato gli accessori navy di LK Bennett mentre si univa al principe William, anche lui 39enne, alla Clydeside Distillery di Glasgow.

L’abito presentava dettagli con bottoni neri che lusingavano perfettamente la vita snella della reale, evidenziando la sua figura. Ed è ben lungi dall’essere la prima volta che la Duchessa usa trucchi sartoriali per sfoggiare la sua silouette. La stilista di moda Hannah Eichler ha detto a FEMAIL che Kate usa pieghe e bottoni per creare “illusioni ottiche” e “attirare l’attenzione” per lusingare la sua figura, rivelando: “La Duchessa di Cambridge è l’esperta quando si tratta di vestire elegante e ha scatenato da sola una rinascita nelle vendite di sartoria di tendenza”. Ultimamente ha debuttato con un nuovo abito da cappotto per un ricevimento alla conferenza Cop26 a Glasgow. ( continua dopo la foto)

È di Eponine, l’etichetta londinese a cui Kate Middleton si è rivolta più e più volte in passato. La sartoria su questo design è affilata come un rasoio e adoriamo i dettagli a doppio pulsante e la lunghezza fino ai polpacci. Aggiungi alcuni orecchini abbaglianti e tacchi in camoscio navy ed è un look impeccabile. Nonostante l’abito appartenga alla collezione 2020 del marchio e Kate indossi spesso Eponine, si ritiene che sia la prima volta che viene fotografata con indosso il cappotto. Hannah ha spiegato che la scelta di Kate di dettagli dei bottoni ha contribuito a lusingare la sua silouette snella, rivelando: “Tutti guardano l’umile bottone, ma l’amore di Kate per un look di ispirazione militare non è solo di tendenza, ma anche un dettaglio di stile intelligente.

Hannah ha rivelato i suoi migliori consigli per scegliere gli abiti giusti per lusingare la tua figura: La tua lavanderia a secco locale può modificare i vestiti per farti ottenere l’aspetto reale con un budget limitato.

Cercare tessuti di qualità che siano tagliati bene è la chiave per lusingare la tua forma. I pezzi tagliati con stili di lana, seta o cotone 100% possono costare di più, ma sembreranno più costosi più a lungo – vale la pena investire.

Non dimenticare il potere del comfort. Kate mette la vestibilità in prima linea nelle sue scelte di guardaroba, optando per pezzi che evitano di agitarsi o fissarsi durante il giorno. Comfort = fiducia!

Non sorprende che Kate ami i decoltè. Le altezze medie del tallone ti danno abbastanza sollevamento mentre le dita appuntite allungano le gambe, qualunque sia il tuo colore preferito. È sempre possibile aggiungere cuscinetti sul tallone per aumentare il fattore comfort ed evitare di scivolare.

La biancheria intima è fondamentale per un look aerodinamico.d

A maggio Kate Middleton ha sfoggiato un abito in camicia di seta ME+EM da £ 450 che presenta un orlo midi immerso e dettagli plissettati. Si è stretta la vita con una cintura di Boden e ha aggiunto un paio di scarpe Emmy London preferite. Hannah ha spiegato che i dettagli del colore a blocchi e le gonne plissettate hanno contribuito a “attirare l’attenzione” sugli abiti della Duchessa, aggiungendo: “È tempo di dire di sì per favore alle pieghe poiché la Duchessa tiene in grande considerazione questa tecnica. Le morbide pieghe del suo abito ME+EM sfiorano la sua figura e controllano il tessuto rosa a blocchi di colore, un modo intelligente per creare un’illusione ottica, attirando l’attenzione.”

Nel frattempo Hannah ha anche rivelato come Kate Middleton abbia una sarta veloce nel modificare gli abiti, sottolineando che la sua gonna a pieghe rosse di Christopher Kane è stata modificata per includere una cintura più spessa da aggiungere alla vita. E Hannah ha rivelato che il blocco del colore e la plissettatura non erano le uniche tecniche utilizzate dalla reale per risaltare il suo fisico. La stilista ha sottolineato l’uso da parte di Kate di una cintura per stringersi la vita quando ha optato per un abito personalizzato per il cappotto blu di Catherine Walker per unirsi a suo marito alla cerimonia di chiusura dell’Assemblea Generale della Chiesa di Scozia a maggio.

Kate Middleton ha abbinato il suo cappotto con i suoi tacchi a spillo blu Emmy ‘Rebecca’ Riviera Suede da £ 425 e una pochette Strathberry in una pelle di coccodrillo blu navy, disegnata in Scozia. Ha anche indossato la Queen’s Floral Bouquet Brooch con i suoi orecchini a perno abbinati, che aveva precedentemente preso in prestito per il servizio del Commonwealth Day all’Abbazia di Westminster nel 2018, così come una collana pendente in oro 18 carati da £ 1.400 della gioielliera londinese Kiki McDonough con una pietra di topazio blu al centro. Hannah ha spiegato: “Questo abito a cappotto Catherine Walker presenta spalle sobrie e una gonna rigida – per non parlare di una cintura di colore abbinato – che creano l’ambita forma a clessidra Dior”.

