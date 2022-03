Kate Middleton regina di stile, Scoperto il suo segreto per i capelli liscissimi anche ai Caraibi, Ecco che trucco usa “Ed è gratis”

Il viaggio di Kate Middleton ai Caraibi è stato in realtà una masterclass su come mantenere i capelli eleganti e liscissimi in un posto così caldo e umido. La duchessa di Cambridge è riuscita a tenere le sue ciocche brune super dritte anche nel corso di una visita all’antico sito archeologico Maya di Caracol. Lo stilista di celebrità Tom Smith ha spiegato che l’acconciatura scelta dalla donna è il segreto per apparire al meglio in questo frenetico tour reale in un ambiente tropicale. Aiuta a evitare il temuto crespo di cui la moglie di William ha sofferto nei precedenti viaggi all’estero, soprattutto la sua visita in India nel 2016.

“I capelli lunghi e lisci con la fila al centro, fermi dietro le orecchie, sono un ottimo modo per apparire ordinati”. Ancorare i capelli dietro l’orecchio impedisce infatti ai fili volanti di apparire. “Avere i capelli in questo modo riduce al minimo la possibilità che l’aria calda entri nella chioma, facendoli rimanere al loro posto. E’ un segreto veloce, facile ed economico. Tutto ciò di cui Kate Middleton ha avuto bisogno è un protettivo termico, una buona piastra e un po’ di lacca per capelli per tenerli in posizione tutto il giorno. Quando si è in un tour in luoghi così umidi, una semplice acconciatura liscia farà fronte molto meglio di una riccia in quanto ci saranno meno possibilità di crespo”.

Ricky Walters, direttore del Salon64 di Londra, non la pensa allo stesso modo e crede che Kate Middleton sia ricorsa a un trattamento: “Gli strumenti e i prodotti per capelli sono migliorati, non siamo più negli anni ’90. La mia ipotesi è che la duchessa di Cambridge avrebbe potuto optare per un trattamento con cheratina leggera. Un punto di svolta nel settore dei capelli, mantiene la chioma di Kate ferma il più a lungo possibile e il suo aspetto è perfetto in vista dell’estate.” Trattamento di cheratina o meno, è innegabile che la donna abbia scelto questa pettinatura per tutto il tempo.

Diventa quindi chiaro che è proprio questo il segreto per restare ordinate anche in un ambiente in cui il clima è avverso. Ancora una volta, Kate Middleton ci insegna qualcosa. Tutte noi, infatti, andiamo incontro allo stesso problema durante l’estate. E imitare la futura regina d’Inghilterra è semplice e soprattutto economico. Questa volta, la duchessa ci ha regalato un trucco completamente gratuito. Bisogna assolutamente seguirla per altri segreti di stile. Intanto, la invidiamo molto mentre si gode il suo viaggio ai Caraibi, che a breve continuerà verso la Jamaica e infine alle Bahamas.

