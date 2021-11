kate-middleton-regina-d’inverno-con-il-maglione-zara-da-30-euro-in-super-saldo-col-balck-friday.-da-prendere-al-volo

Il freddo è alle porte e bisogna assolutamente cambiare il guardaroba e dedicarsi al cambio di stagione. Per avere un look invidiabile non possiamo fare altro che ispirarci a Kate Middleton, la nostra icona di stile preferita. E per chi non può permettersi capi d’alta moda, il nome della futura regina d’Inghilterra è indissolubilmente legato a quello di Zara, il marchio spagnolo che più di una volta l’ha vestita e che riesce a mettere insieme qualità e buon prezzo. Accessibile a tutte le donne che vogliono sentirsi delle vere principesse. E la moglie di William, questa volta, ci ha regalato un look mozzafiato. ( continua dopo la foto)

Sempre più spesso Kate Middleton ha indossato dei maglioncini di Zara in occasione pubblica. Ultimamente, l’abbiamo vista con uno di colore verde abbinato a un cappotto di una tonalità leggermente più scura per un effetto tono su tono molto interessante. Poi, ha lasciato tutti senza parole col dolcevita rosso della stessa marca abbinato a una gonna a ruota dello stesso colore. Un effetto wow che tutte vorrebbero copiare. E per farlo al meglio, bisogna vedere quali sono i capi proposti dal famoso brand per l’inverno 2022. Sicuramente riusciremo a non passare inosservate.

Zara ha già presentato la sua varietà di maglioncini che torneranno utilissimi nel nostro armadio invernale. L’obiettivo del brand è quello di farci sentire al caldo, al sicuro, ma anche e soprattutto belle davanti allo specchio. Ne abbiamo per tutti i tipi e colori. Dai cardigan sgarcianti al classico maglione intrecciato, che quest’anno viene presentato in un verde acceso che pure si presta benissimo a un look monocromatico come quello della principessa. Ma vediamoli nel dettaglio:

Pullover in maglia a trecce, disponibile sul sito ZARA al prezzo di 39,95 euro

Maglia con collo alto verde, disponibile sul sito ZARA al prezzo di 39,95 euro

Pullover in maglia jacquard con filo lamé, disponibile sul sito ZARA al prezzo di 39,95 euro.

