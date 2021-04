kate-middleton-rivela-il-suo-segreto-dopo-anni:-da-non-credere!

Kate Middleton, duchessa di Cambridge, è nota per essere una grande amante dello sport e una donna dal fisico perfetto, addirittura invidiabile. E’ sempre stata molto riservata e ha custodito per anni per sé i segreti per mantenersi in forma. Ecco che adesso ha rivelato a tutti come fa ad avere un silhouette da modella, nonostante le tre gravidanze.

Kate Middleton, duchessa di Cambridge, si è sempre presentata in forma impeccabile, alta, magra, sorridente e con un fisico da urlo. Le tre gravidanze e i vari lockdown non l’hanno minimamente scalfita, per non parlare dello stress dei vari impegni reali tra cerimonie ufficiali e visite di cortesia.

Persino quando presentava i suoi pargoli al mondo intero, appena dopo il parto, appariva in perfette condizioni, senza un etto di troppo. Scopriamo insieme quale sia i suoi segreti per mantenersi sempre in forma!

Kate, il mistero risolto di un fisico invidiabile

Innanzitutto Kate Middleton è sempre stata una grande sportiva, si tratta di una passione coltivata fin da quando viveva ancora in famiglia, con i fratelli Pippa e James. Quando frequentava l’università era lei, di tutto il gruppo, la più dedita alle diverse discipline. Infatti, forse non lo sapete, ma la Duchessa di Cambridge è un’ottima tennista, una grande giocatrice di hockey e perfino una velista.

La trentanovenne consorte del principe William non ha mai voluto rivelare la sua fitness routine, ma è molto probabile che si tratti di esercizi mirati. Secondo il ‘Daily Mail’ Kate effettua “una quantità generosa di cardio e di pesi” senza la supervisione di un personal trainer. Un po’ di tempo fa ha raccontato che il suo segreto è “correre tutto il giorno dietro ai figli”: George di 7 anni, Charlotte di 5 e il piccolo Louis di 2 anni.

Questo però non può certamente bastare, si pensa infatti che quando si trova nella sua residenza del Norfolk Kate si dedichi a lunghe sessioni di jogging. A confermarlo è un membro dello staff reale “quando i bambini erano piccoli, era solita correre spingendo il passeggino, e col cane Lupo al fianco”. Inoltre le basse temperature invernali della zona potrebbero aiutarla a smaltire i grassi con maggior velocità.

Cardio, pesi, ma non solo

Pare che duchessa di Cambridge pratichi anche il planking, un esercizio che consente di tonificare tutti i muscoli per corpo. Per effettuarlo correttamente bisogna mantenere la stessa posizione in ‘asse’ per qualche minuto, tenendo contemporaneamente i muscoli addominali contratti.

A questo si aggiungono anche canottaggio e ciclismo, senza dimenticare lo yoga per rilassarsi. Decisamente una futura regina consorte che ha a cuore la salute e il movimento. Chi non la invidia un po’?

