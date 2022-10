Kate Middleton sceglie Shein per aprire l’autunno. L’abito è ancora disponibile e costa solo 24 euro

Kate Middleton si è affacciata alla nuova stagione autunnale e alla moda più accessibile questa mattina quando ha indossato un abito Zara a scacchi con cintura per visitare l’Università di Londra. Si tratta di un riciclo, dal momento che la futura regina consorte d’Inghilterra lo ha già utilizzato la scorsa stagione. La duchessa di Cambridge ha abbinato l’abito a dei tacchi grigi per la sua visita. Kate è andata in occasione del lancio del progetto dell’università Children of the 2020s, che studierà lo sviluppo dei bambini nati nel nuovo decennio (e durante la pandemia di coronavirus) dai cinque mesi ai cinque anni.

Lo sviluppo della prima infanzia è un’area di interesse per Kate Middleton nel suo lavoro pubblico. All’evento, ha sottolineato l’importanza di quei primi anni, dicendo: “La nostra prima infanzia modella la nostra vita adulta e sapere di più su ciò che incide su questo momento critico è fondamentale per capire cosa possiamo fare come società per migliorare la nostra salute e felicità future”. L’apparizione di Kate arriva dopo che lei e suo marito, il principe William, hanno trascorso del tempo a parlare con gli studenti dell’Università dell’Ulster nell’Irlanda del Nord la scorsa settimana. La coppia ha riflettuto sulla loro visita al college sul proprio Instagram, scrivendo:

“È bello vedere gli studenti di @UlsterUni riuniti nel campus! Dopo aver trascorso la giornata ascoltando il sindacato studentesco e avendo riallacciato i contatti con gli studenti di infermieristica all’inizio dell’anno, è stimolante vedere come i giovani stiano promuovendo l’inclusività dopo la pandemia nell’Irlanda del Nord. UlsterUni sta continuando a sviluppare una nuova generazione di operatori sanitari, compresi i medici della nuova School of Medicine, che lavoreranno in Irlanda del Nord e oltre una volta completati gli studi.” Ma vediamo l’abito scelto da Kate Middleton.

Oggi l’abito non è più disponibile nei negozi del marchio spagnolo, ma Shein ne propone uno in versione ancora più low cost, alla modica cifra di 24 euro:

Kate Middleton sceglie Shein per aprire l’autunno. L’abito è ancora disponibile e costa solo 24 euro scritto su Più Donna da Maria Costanzo.