Kate Middleton sceglie un bellissimo abito Zara per partecipare al matrimonio. Sul sito ora a soli 35 euro. Tutte lo vogliono

Kate Middleton ha indossato un vestito del marchio Zara anche durante il matrimonio di sua sorella Pippa, lo scorso maggio. Il particolare non è passato inosservato per le amanti degli outfit della Duchessa di Cambridge, che è ormai diventata un’icona di stile. In un’epoca in cui regna sovrana l’importanza dell’apparire, la futura regina d’Inghilterra ci dimostra che si può essere regali anche con abiti low cost. Lei è la moglie di William, ha conquistato il suo posto nella casa reale ed è riuscita ad immedesimarsi al meglio nel ruolo che la vita le ha riservato, che sembra esserle cucito addosso.

Kate Middleton è sempre impeccabile, sorridente, partecipativa, attiva. Una compagna perfetta per l’uomo destinato a diventare il re d’Inghilterra. Insomma, con tutta probabilità è una donna che nella vita non sente la necessità di ambire ad altro. Ufficialmente principessa, resta una principessa (e nessuno si permette di metterlo in dubbio) anche quando indossa capi low cost. Mentre tutti ci aspettiamo vestiti super griffati dal valore inestimabile, lei continua a sorprenderci con le sue scelte ecosostenibili, i suoi acquisti su Amazon e il riciclo di capi già indossati in precedenza.

Si può dire che Kate Middleton ci ha abituate a questo suo stile e noi comuni mortali siamo ancora più innamorate di lei per questo. Sembra essere il suo modo di esserci vicine. Mentre i Vip utilizzano i social per condividere le loro giornate con i follower, vendendo allo stesso tempo una vita perfetta e irraggiungibile, la duchessa di Cambridge dall’alto del suo castello di Windsor ci dimostra che per essere vicine basta avere lo stesso capo d’abbigliamento nell’armadio. Lei non condivide la sua quotidianità, non ci vende una vita perfetta, resta nel mistero. L’unica cosa che la avvicina a noi sono i suoi vestiti.

Per questo è diventato un vero e proprio mestiere osservare i suoi outfit e capire da quale brand provengono. Donne di tutto il mondo possono vantare si avere nel guardaroba un vestito identico a quello di Kate Middleton, sempre se fanno in tempo a comprarlo. Difatti, gli abiti low cost indossati dalla duchessa vanno immediatamente sold out. Questa volta parliamo di un vestito di Zara che la moglie di Wiliam ha indossato (udite udite) per il matrimonio di sua sorella Pippa che si è tenuto lo scorso maggio. Un evento importantissimo per ogni donna, per questo la sua scelta ci ha sorpreso molto.

In realtà Kate Middleton ha fatto due cambi d’abito durante la giornata. In chiesa e durante il ricevimento ci ha ammaliate con un vestito di Alexander McQueen rosa antico, con le maniche a sbuffo. Meravigliosa, come sempre. Ma nel percorso in macchina da Kensington Palace fino a St Mark’s Church a Englefiel aveva proprio un vestito floreale di Zara. L’abito era sul sito del marchio spagnolo a soli 39,90 euro, ma ovviamente è andato tutto sold out, come tutto quello che di low cost indossa la principessa. Che più di una volta ha scelto di indossare questa famosa firma, rendendola famosissima.

