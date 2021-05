Kate Middleton si è vaccinata, nel Regno Unito oltre la metà dei trentenni ha ricevuto la prima dose

Kate Middleton ha ricevuto la sua prima dose di vaccino. A renderlo noto è la duchessa di Cambridge con una foto postata sull’account Instagram ufficiale Duke and Duchess of Cambridge che condivide insieme al marito William. Nell’immagine condivisa in rete, Kate porge il braccio all’operatore sanitario che le ha iniettato la prima dose di vaccino. “Ieri ho ricevuto la mia prima dose del vaccino per il Covid-19 presso il Museo delle Scienze di Londra. Sono estremamente grata a tutti coloro che hanno un ruolo nel programma di vaccinazione, grazie per tutto quello che state facendo”, ha scritto la duchessa. Matt Hancock, ministro britannico della sanità, ne ha approfittato per rendere noto che nel Regno Unito oltre la metà dei trentenni ha ricevuto la prima dose.

Anche il principe William si è vaccinato

Il turno di Kate di vaccinarsi è arrivato a poche settimane da quello del marito William. Anche in quel caso, come accaduto con la moglie, il duca di Cambridge aveva voluto rendere noto l’evento pubblicando una foto sull’account Instagram ufficiale di Kensington Palace. “Martedì ho ricevuto la mia prima dose di vaccino contro il Covid-19. A tutti gli operatori coinvolti nella campagna vaccinale, il mio grazie per tutto quello che avete fatto e che continuate a fare”, aveva scritto William nella didascalia scelta per accompagnare la foto.

in foto: Il principe William vaccinato a maggio

Il principe William positivo al Covid ad aprile

William era risultato essere positivo al Covid nell’aprile scorso. La notizia pubblicata da Sun era stata confermata dalla famiglia reale solo a novembre. All’epoca il principe decise di tenere segreta la notizia per non allarmare la nazione. Erano i giorni difficili segnati dal ricovero in terapia intensiva del premier Boris Johnson. “William è stato colpito abbastanza duramente dal virus. A un certo punto ha lottato per respirare, e ovviamente tutti quelli intorno a lui erano in preda al panico”, raccontò un insider al Sun.