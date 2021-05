Kate Middleton si è vaccinata: serafica e ‘perfetta’, “come sempre” (Foto)

Kate Middleton, 39 anni (è nata il 9 gennaio del 1982), ha ricevuto la prima dose di vaccino. Una decina di giorni fa era stato il marito William a farsi iniettare il siero anti Covid. La notizia è stata data dalla stessa principessa, attraverso un tweet in cui ha anche immortalato il momento che la ritrae mentre le viene fatta la puntura.

Così ha ‘cinguettato’ la duchessa di Cambridge tramite l’account di Kensington Palace: “Ieri ho ricevuto la mia prima dose di vaccino contro il Covid-19 al Science Museum di Londra”. Kate ha aggiunto di essere “enormemente grata a tutti coloro che stanno svolgendo un ruolo nelle vaccinazioni, grazie per tutto quello che state facendo”. La somministrazione della cura l’ha ricevuta al Science Museum, vale a dire il medesimo luogo in cui è stato vaccinato una decina di giorni fa il marito, il Principe William.

Lo scatto che certifica la vaccinazione avvenuta di Kate, mostra la stessa tranquilla, serafica e ‘perfetta’, qualcuno direbbe ‘come sempre impeccabile’, mentre un operatore sanitario le sta iniettando il siero. Tantissimi i followers che hanno commentato la fotografia e il messaggio della duchessa. A proposito della Middleton: i ben informati dicono che sta ‘studiando’ per diventare regina. Non solo: sembra che dopo il patatrac ‘reale’ provocato da Harry e Meghan Markle, i duchi ‘ribelli’, stia lavorando nel silenzio per riportare, se non la pace in famiglia, almeno un equilibrio stabile. Insomma, se proprio non è possibile deporre definitivamente le armi, tanto vale provare ad imbastire per lo meno una sorta di tregua.

Meghan Markle vicina al parto: avrà una bambina

Kate sempre perfetta, Meghan sempre ribelle e incendiaria: questa è l’immagine che emerge dai tabloid d’oltremanica a proposito delle due donne che sono rispettivamente al fianco dell’erede al trono William e del fratello Harry. Quest’ultimo si appresta a diventare padre per la seconda volta. L’ex star di Suits è infatti in dolce attesa di una bimba, dopo aver avuto Archie. Assoluto riserbo per quel che riguarda il nome scelto per la creatura che porta in grembo e sulla data del termine. Tuttavia indiscrezioni provenienti dagli Usa, dove si è trasferita la coppia, assicurano che ormai ci siamo. La venuta alla luce della piccina è “questione di giorni”, mormorano dagli States. Non resta che attendere.