kate-middleton:-silenzio-rotto-su-lilibet-diana,-la-figlia-di-harry-e-meghan

Kate Middleton ha rotto il silenzio sulla secondogenita di Harry e Meghan Markle. I due Duchi di Sussex hanno accolto la loro seconda figlia, Lilibet Diana, e hanno ricevuto messaggi di auguri da tutti, anche dalla Corona. In queste ore, la Duchessa di Cambridge ha visitato una scuola in Cornovaglia con la First Lady statunitense Jill Biden, per il vertice del G7. I giornalisti hanno sfruttato questo momento pubblico di Kate per chiederle di dire qualcosa sulla seconda figlia di Harry e Meghan, secondo quanto si legge su Ok! Magazine.

Ebbene la Middleton, in questa circostanza, ha dichiarato che augura il meglio a Lilibet Diana. Non solo, ha anche precisato che non vede l’ora di incontrarla. Non ha ancora avuto modo di farlo, ma spera che questo momento arrivi presto. Ovviamente la distanza non permette alla Royal Family di conoscere la piccola Lilibet. Oggi, però, si ha l’opportunità di contrastare il problema della lontananza con le videochiamate. A una domanda di un giornalista, Kate ha fatto sapere di non aver visto la bambina neanche su FaceTime.

D’altronde i rapporti tra la Corona e i due Duchi di Sussex non sono sicuramente dei migliori. Nonostante ciò, di recente la Regina ha invitato Harry nel Regno Unito, per avere un nuovo confronto. Oltre ciò, in questi giorni, si è parlato molto delle presunte chiamate segrete tra Meghan Markle e Kate Middleton. Pare che la Duchessa di Sussex abbia deciso di provare a mettere pace sentendo proprio la moglie di suo cognato William. Ora nella Royal Family tutti sperano che Meghan e Harry non rilascino più interviste compromettenti.

La seconda figlia della coppia è nata lo scorso 4 giugno ed è stato scelto di rendere omaggio sia alla Regina che alla principessa Diana, con il nome. Tuttavia questa si sarebbe rivelata come una scelta controversa, visti i rapporti con la Regina. Non sarebbe stato chiesto il permesso a sua Maestà per riutilizzare il suo soprannome di infanzia. L’ex attrice di Suits ha dato alla luce la bambina al Santa Barbara Cottage Hospital di Santa Barbara, in California.