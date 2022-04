Kate Middleton sostituisce la corona con il cerchietto Zara della primavera 2022: costa solo 18 euro ed è super fashion

Kate è solita indossare sempre la stessa tipologia di abiti e accessori, che rimarchino il suo essere elegante. Questo però non toglie che possa sempre stupirci con i suoi look, per quanto classici siano.

La duchessa di Cambridge questa volta si è lasciata influenzare da un’altra delle tendenze dell’anno: il cerchietto per capelli. L’accessorio da lei indossato è nero, con pietre luccicanti, proprio come quello della nuova collezione di Zara, ad un prezzo più che accettabile: 17 euro e 95. È uno di quei pezzi che possono essere sfoggiati anche durante cenoni di Natale o serate importanti.

Ma in che occasione è stato indossato da Kate Middleton? Durante il “Remembrance day” alla Royal Albert hall di Londra. Ogni anno, in tutto il Regno Unito e nei Paesi del Commonwealth, la seconda domenica di novembre si celebra la Remembrance Sunday, per ricordare il contributo dato da militari e uomini e donne britannici in servizio durante le due Guerre Mondiali e nei conflitti successivi.

Kate Middleton lo ha abbinato ad un abito blu con scollo a barca e con 3 papaveri rossi sulla sinistra, simbolo dello spargimento di sangue durante le trincee. Con tale abbinamento, Kate sfata anche il mito secondo cui blu notte e nero non sarebbero abbinabili. Il cerchietto le dona quel tocco in più di regalità, regalandole un aspetto composto ma d’impatto.

La duchessa ha già ampiamente dimostrato la sua passione per alcuni brand spagnoli. Oltre a Zara, molte delle sue scarpe estive sono infatti del marchio catalano nato nel 1927: Castañer. Di solito, Kate Middleton non osa molto nemmeno con le scarpe, e cerca sempre di unire stile e tendenza alla raffinatezza. Per questo, sceglie anche nel caso delle sue Castañer, calzature in suede con toni naturali.

Ti è piaciuto l’articolo? Condividilo e continua a seguirci sui nostri profili Su Facebook anche su INSTAGRAM

L’articolo Kate Middleton sostituisce la corona con il cerchietto Zara della primavera 2022: costa solo 18 euro ed è super fashion proviene da Più Donna – Notizie di gossip, spettacolo, moda e attualità.