Kate Middleton splendida con una collana di Zara alla prima del film: costa solo 40 euro ed è super chic, andrà a ruba

Kate Middleton, ormai, ci ha preso la mano e questa volta sfoggia una collana meravigliosa ad un prezzo vantaggioso. La duchessa di Cambridge continua a stupirci indossando accessori, scarpe e abiti anche di brand low cost. Sembra che Zara sia tra i suoi preferiti. L’articolo sembra appartenere alla collezione di un brand di lusso ma è in realtà del noto brand spagnolo e quindi accessibile a chiunque.

Kate, durante la prima in Australia del film dedicato a Mandela, The Long Walk to Freedom, ha deciso di indossare una collana di Zara di appena 35 dollari, che corrisponderebbero a circa 28 euro. Naturalmente, dopo i rumors circa la collana, la voce è circolata rapidamente e moltissime donne sono corse ad acquistarla. Per le sue peculiarità fisiche e caratteriali, Kate è stata vista fin da subito dai sudditi inglesi come la futura perfetta regina di Inghilterra. Il fatto che continui ad ispirare molte donne con i suoi look, anche di brand low cost come Zara, è un valore aggiunto che le conferisce ancor più popolarità.

La collezione di collane di Zara di quest’anno è davvero entusiasmante, ricca di proposte. Meraviglioso è sicuramente questo collier con pietre color blu e azzurro ed inserti in oro, il cui costo è di appena 29 euro. Lo stile di questa collana è molto simile a quella indossata da Kate. Un’alternativa sempre in oro potrebbe essere questa confezione di due collane con charms a forma di girasoli. Anche in questo caso sono presente anelli metallici. Il costo è ancor più basso: 15 euro e 95. E per completare la nuance dell’oro, questa collana con applicazioni a fiori è un fiore all’occhiello. Lo stile è quello di un collier ma presenta anche un inserto pendente. Il costo è di 17,95 euro.

collane zara

E restando in tema di brand low cost spagnoli, anche Mango ha sfoggiato una collezione di collane impressionante, ricca di originalità. Il pezzo più particolare in assoluto è questa collana choker con cascata boho, in un argento vibrante. Perfetta per abiti scollati, anche da giorno. Il costo incredibile è di 15 euro. e come rinunciare a questa incredibile collana in stile cascata con fiocco? Le applicazioni di brillantini e la chiusura a laccio impreziosiscono l’articolo, rendendolo un accessorio luxury ma accessibile, proprio come la collana indossata da Kate.

E Per qualcosa di più semplice ma ugualmente di impatto e ricca di glam, questa collana con disegno in strass e perline di cristallo farà al caso vostro. Il costo è di appena 19,90 euro. siamo sicuri che nessuno potrebbe immaginarlo. Insomma, proprio come Kate Middleton, anche la scelta di accessori low cost può essere quella vincente. Le nuove collane della collezione estiva 2022 vi aspettano per impreziosire i vostri outfit da cerimonia e da uscite serali.

