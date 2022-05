Kate Middleton strepitosa in scozia con una blusa da 35 euro: Sarà il colore di tendenza per la primavera estate

Kate Middleton ha onorato la bandiera nazionale scozzese con l’outfit scelto per iniziare la sua visita nel paese con il principe William mercoledì. I coniugi sono in trasferta per l’anno del Giubileo di Platino della regina Elisabetta II, che festeggia i suoi settanta anni sul trono. Dopo di loro, anche la principessa Anna farà la sua visita ufficiale nel paese per conto della monarca. I duchi di Cambridge hanno entrambi un’affinità speciale con la Scozia. E’ qui che si sono incontrati mentre studiavano all’Università di St Andrews durante i primi anni 2000. Per l’erede al trono c’è anche un altro particolare significato.

Il marito di Kate Middleton ha parlato l’anno scorso dell’importanza che la Scozia ha per lui in quanto è stato anche il luogo in cui ha scoperto che sua madre era morta quando era in vacanza con la regina a soli 15 anni. In un discorso all’Assemblea Generale della Chiesa di Scozia nel maggio 2021, ha detto: “Ero a Balmoral quando mi è stato detto che mia madre era morta. Ancora sotto shock, trovai rifugio nel servizio a Crathie Kirk quella stessa mattina. E nei giorni bui del dolore che seguirono, trovai conforto negli spazi aperti scozzesi. Di conseguenza, il legame che sento con la Scozia sarà per sempre profondo”.

La coppia reale ha iniziato il tour con una visita alla St John’s Primary School di Glasgow, dove hanno preso parte a una speciale sessione “Roots of Empathy”, un programma di intervento precoce creato per aiutare i bambini di età compresa tra 5 e 13 anni a costruire e sviluppare empatia. Kate Middleton è particolarmente interessata allo sviluppo della prima infanzia avendo lanciato il Royal Foundation Centre for Early Childhood nel 2021 che mira a sensibilizzare sull’importanza delle prime esperienze di vita. Il programma “Roots of Empathy” è stato sviluppato in Canada ed è in funzione nelle scuole scozzesi da un decennio.

Per l’evento Kate ha indossato una camicetta “Riley Funnel Neck” del marchio Cefinn nella tonalità “blu fiordaliso” che è strettamente in palette con il colore della bandiera scozzese. Il marchio Cefinn è stato fondato da Samantha Cameron, moglie dell’ex primo ministro David Cameron nel 2017, per fornire abbigliamento da lavoro elegante e accessibile per le donne. Questa è la prima volta che la duchessa indossa un pezzo Cefinn per un evento pubblico, anche se in precedenza è stata vista sfoggiare uno degli abiti da giorno stampati del marchio mentre accompagnava il principe George, 8 anni, e la principessa Charlotte, 7 anni, alla scuola di Londra.

La duchessa ha abbinato il suo outfit con un paio di pantaloni blu cropped e una cintura in pelle nera con hardware dorato. La reale ha completato l’outfit con un paio delle sue décolleté con tacco alto in camoscio blu preferito e orecchini di perle. Con i capelli sciolti in onde, Kate Middleton ha optato per un look monocromatico con diverse nuance di blu. Insieme alla blusa un paio di pantaloni eleganti a vita alta e gamba dritta. Sopra, un lungo cappotto in panno dal design maschile. Anche gli accessori, sia la mini bag di Polène che le décolletées con tacco di Rupert Sanderson London, erano dello stesso blu. Mentre, per i gioielli, Kate ha scelto di illuminare il look con delle perle a incorniciarle il viso.

L’articolo Kate Middleton strepitosa in scozia con una blusa da 35 euro: Sarà il colore di tendenza per la primavera estate proviene da Più Donna – Notizie di gossip, spettacolo, moda e attualità.