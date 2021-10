kate-middleton-stupenda-con-il-dolcevita-rosso-di-zara-da-40-euro.-perfetto-per-le-feste-di-natale,-da-comprare-subito

Il freddo si avvicina e bisogna assolutamente cambiare il guardaroba e dedicarsi al cambio di stagione. Per avere un look invidiabile non possiamo fare altro che ispirarci a Kate Middleton, la nostra icona di stile preferita. E per chi non può permettersi capi d’alta moda, il nome della futura regina d’Inghilterra è indissolubilmente legato a quello di Zara, il marchio spagnolo che più di una volta l’ha vestita e che riesce a mettere insieme qualità e buon prezzo. Accessibile a tutte le donne che vogliono sentirsi delle vere principesse. E la moglie di William, questa volta, ci ha regalato un look mozzafiato.

Seguendo le orme della regina Elisabetta, Kate Middleton punta molto sull’abbigliamento. I suoi outfit hanno sempre dei significati importanti. L’utilizzo dei colori accesi, poi, è finalizzato al mettersi in mostra e spiccare rispetto a tutti gli altri presenti. Per questo, all’evento dedicato ai problemi legati alle dipendenze, si è presentata con un completo rosso fuoco Zara che ha lasciato tutti senza fiato. Un dolcevita talmente stretto da mettere quasi in evidenza la lingerie con una gonna a plisse dello stesso colore. Il tutto accompagnato a dei decoltè con tacco stiletto e la Nano Montreal Bag che indossa spesso.

Un look audace ma assolutamente da copiare. Se non vogliamo passate inosservate lo stile di Kate Middleton viene sicuramente in nostro soccorso. E anche Zara, che ha già presentato la sua varietà di maglioncini che torneranno utilissimi nel nostro armadio invernale. L’obiettivo del brand è quello di farci sentire al caldo, al sicuro, ma anche e soprattutto belle davanti allo specchio. Ne abbiamo per tutti i tipi e colori. Dai cardigan sgarcianti al classico maglione intrecciato, che quest’anno viene presentato in un verde acceso che pure si presta benissimi a un look monocromatico come quello della principessa. Ma vediamoli nel dettaglio: