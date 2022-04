kate-middleton-svela-il-segreto-della-sua-linea-perfetta,-ecco-cosa-beve-tutte-le-mattine,-ne-basta-un-cucchiaio

Kate Middleton è una icona di stile a livello mondiale e in molte ci chiediamo come faccia ad apparire sempre così perfetta e in forma. La duchessa riesce a mettere al meglio in mostra il suo fisico magro e slanciato grazie ai suoi outfit, ma oggi ci soffermiamo su quale sia la dieta quotidiana che le permette di non ingrassare. La moglie di William è conosciuta per il suo stile di vita sano e l’amore per lo sport, quindi non siamo sorpresi di scoprire che mangia anche in modo sano. Da quello che conosciamo della famiglia Cambridge, a loro piace mangiare una varietà di pasti nutrienti e saporiti in gran parte cucinati da lei stessa.

A Kate Middleton piace coinvolgere i suoi figli nel processo di cottura come fare pasta o pizze insieme, ma sembra che il marito, il principe William, non sia molto un cuoco. La mamma di tre figli è nota per essere una grande fan dei frullati a colazione. La Duchessa mescola una combinazione di cavolo, spirulina (un tipo di alghe), matcha (foglie di tè verde), spinaci, romaine, coriandolo (foglie di coriandolo) e mirtilli insieme per una sana bevanda mattutina. Con questa combinazione, non c’è da meravigliarsi che sembri così radiosa. La donna aggiunge al suo frullato una ciotola di farina d’avena.

Kate Middleton non è vegetariana, ma le piace principalmente mangiare piatti senza carne a pranzo. Durante il tour reale di lei e William in India, lo chef Raghu Deora, che è stato incaricato di creare piatti per la coppia reale durante il loro soggiorno al Taj Mahal Palace, ha rivelato di aver servito un pranzo a base di kebab di verdure e curry di lenticchie per la coppia. “È tutto vegetariano perché mi è stato detto che era quello che preferivano”, ha spiegato. Sappiamo anche che la coppia ama il sushi, dopo aver visitato Japan House London. Parlando con lo chef giapponese Akira, William ha detto:

“Molto impressionante”, mentre si mangia un po ‘di sashimi di salmone. “Grazie mille. Mia moglie ed io adoriamo il sushi. Potremmo dover venire qui a pranzo quando nessun altro è dentro”. Altri pasti preferiti di Kate Middleton si dice che siano insalate di anguria, tabbouleh, ceviche e gazpacho. La Duchessa mangia pasti serali simili a molti di noi: arrosti, pasta e curry. Quando era incinta di sette mesi del principe George, Kate si godeva un piatto di verdure fatte in casa cucinato dalla coppia indiana Chan Shingadia e suo marito Hash, che all’epoca gestiva il negozio Spar vicino alla casa di Kate nel Berkshire.

Kate Middleton ha precedentemente ammesso di essere una fan del cibo piccante, anche se ha rivelato prima del suo tour reale in India con il principe William che, a differenza di lei, suo marito “lotta” con le spezie. Il pollo arrosto è un altro pasto popolare tra i reali. La duchessa è nota per favorire spuntini sani se dovesse sentire un languorino tra i pasti, come frutta e verdura cruda come le bacche di goji. A Kate piace concedersi anche un dolcetto, proprio come il resto di noi. Il budino preferito dalla mamma reale è il budino al caramello, che spesso le piace all’Old Boot Inn di Stanford Dingley, nel Berkshire.

