Kate Middleton usa un balsamo miracoloso e costa solo 6 euro. Lo ha consigliato la truccatrice delle star. Ecco qual’è

Kate Middleton è ancora una volta regina del low cost, con il suo balsamo coreano per le labbra che costa soltanto 6 euro. La futura regina d’Inghilterra ci sorprende sempre con le sue scelte in fatto di abbigliamento e non solo. Allontanandosi dall’idea della principessa che deve avere tutto ciò che desidera, sempre più spesso la vediamo riciclare vestiti già usati o utilizzare prodotti accessibili a tutte noi. Certo, non si può paragonare la Duchessa di Cambridge a una comune ragazza: nei suoi outfit troviamo sempre capi d’alta moda o gioielli di inestimabile valore. Però possiamo dire che, volendo, anche il nostro guardaroba potrebbe somigliare leggermente al suo.

Kate Middleton veste spesso Zara, oppure H&M. Compra vestiti da Amazon, o si reca ai grandi magazzini. A Londra è possibile incontrarla girando nei centri commerciali. Conoscendo la famiglia reale, ma soprattutto le sue donne che parlano tramite l’abbigliamento, questa scelta è un messaggio per i sudditi e per tutto il mondo. In primis, la Duchessa resta bella ed elegante anche se vestita con capi low cost. Non solo, si vuole portare l’attenzione sulla sostenibilità e sullo spreco, nemico che dobbiamo combattere, soprattutto adesso che stiamo andando incontro a mancanza di risorse e cambiamento climatico.

Oggi non ci vogliamo soffermare sugli outfit di Kate Middleton, bensì su un prodotto che la bella principessa indossa moltissimo sul suo viso. La Duchessa di Cambridge non ama truccarsi in maniera appariscente, ma presta una costante attenzione alla cura della sua pelle. E quando si tratta di cura della pelle, di pelle di vetro, di avorio (potremmo trovare tantissimo altri paragoni) non si può non volgere lo sguardo al mondo orientale, che da sempre conosce le pratiche migliori per una cura maniacale. Il prodotto utilizzato dalla donna è proprio di un brand coreano, anche se prodotto in Gran Bretagna.

Stiamo parlando del balsamo per labbra di Dr Paw Paw, che si trova su Amazon a 5,95 euro. Kate Middleton lo utilizza molto spesso, perché rende la sua bocca morbida e la protegge dagli agenti esterni donando alle labbra un tenue color rosa, ideale per lei che non ama i rossetti dai colori carichi. Non solo, questo balsamo viene utilizzato anche come illuminante per il viso. Basta spalmarlo sulle guance per ottenere una delicata sfumatura color pesca che rende la pelle più brillante e morbida. Non possiamo fare altro che domandarci come la principessa sia venuta a conoscenza di questo incredibile prodotto.

Ovviamente, la futura regina d’Inghilterra è consigliata da una make up artist, Hannah Martin, che più di una volta ha avuto a che fare con i membri della famiglia reale. La donna è la stessa che ha realizzato il make up di Eugenia di York per il suo matrimonio, la stessa che ha truccato Carole Middleton, madre di Kate, per il suo servizio sulla rivista Good Housekeeping. E’ da lei che Kate Middleton ha preso lezioni per poi realizzare autonomamente il suo trucco da sposa. Pur lavorando per donne di tale importanza, la Martin non rinuncia ai suoi segreti di bellezza, anche se low cost. E con la Middleton questa politica è sicuramente la benvenuta.

