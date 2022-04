Kate Middletton a passeggio con gli occhiali da sola Zara. Costano 20 euro e sono super chic. E’ corsa a comprarli

Corsa all’acquisto per gli accessori Zara estate 2022 più in voga del momento. Bellezza, qualità ed economicità si uniscono in un unico accessorio. Sappiamo tutte ormai quanto Zara sia un marchio apprezzato a livello mondiale. Tutte noi probabilmente abbiamo nell’armadio almeno un abito o una tuta Zara. Ma negli ultimi anni, il brand spagnolo ha stupito tutti anche per le sue meravigliose collezioni di scarpe e borse ed in particolar modo quest’anno ha lanciato una collezione di accessori davvero impressionante che hanno fatto gola anche all’icona di stile Kate Middletton.

Quello che ci piace di quest’azienda è che tutti i pezzi della collezione danno sempre l’idea di essere capi d’alta moda, accessibili però a tutti. Zara, inoltre, garantisce sempre un ottimo rapporto qualità-prezzo. Quest’anno, ha deciso di stupirci con accessori eccezionali per la stagione estiva 2022. Il brand ha deciso di giocare molto con le perle, con le quali ha realizzato moltissimi accessori della collezione. Vediamo quali sono e quali ha scelto Kate. ( continua dopo la foto)

Una prima proposta è una collana con anelli rotondi metallici e applicazioni di perline multicolore. Il tutto impreziosito con ciondoli di pietre e vetro. La chiusura è assicurata da un moschettone. Il prezzo è di 15,95 euro. Da abbinare a questo fantastico pezzo, ci sono orecchini a cerchio con perle multicolore. Si tratta di pendenti con cerchi di diverse dimensioni, con applicazioni di perle e perline di diverse dimensioni. Il costo è di 12,95 euro.

In estate ovviamente non possiamo uscire senza un bel paio di occhiali. Ecco tre proposte interessanti di Zara: la prima è per le ragazze più basic, che non amano osare. Si tratta di un paio di occhiali cat eye, color nero. La seconda è per le più audaci. Si tratta di occhiali con montatura in acetato color rosso, per un tuffo nel passato. L’ultima è una proposta più rock. Parliamo di occhiali metallici, disponibile in una variante con sottotono marrone ed un’altra dai toni del azzurrino. Proprio questi ultimi sono stati scelti da Kate per la sua consueta passeggiata nei giardini di Buckigam Palace, nella versione marrone. Tutti assicurano protezione solare al 100%, ad un prezzo di 19,95 euro.

Per concludere, non possono mancare cintura e cappello nel guardaroba di una donna. La versione più interessante tra tutte le cinture proposte, è sicuramente quella che vi proponiamo in foto. È una cintura metallica dorata con applicazioni di pietre azzurre e blu. È perfetta per impreziosire qualsiasi outfit, sia giornaliero che serale. Il costo è di 29,95 euro. E per un aperitivo al tramonto in spiaggia non possiamo fare a meno di questo cappello con nastro a contrasto, beige nero e bianco. Il prezzo è di 29,95 euro, anche in questo caso. Non vi resta che correre in negozio o sul sito, prima che terminino tutti.

