Kate Middletton distrutta di botte. La foto choc nella giornata dedicata alle donne. Ecco chi l’ha “ridotta” così

Sui muri di Milano « She Reported Him » Ursula von der Leyen, Kate Middleton e altre donne leader ritratte come vittime di violenza. In occasione del 25 Novembre l’artista e attivista aleXsandro Palombo torna con una nuova serie di opere Manifesto dal titolo « She Reported Him » “Lo aveva denunciato ma è stata uccisa lo stesso”, una campagna di denuncia contro un sistema che non protegge e non sostiene le donne vittime di violenza. La serie di opere è visibile per le strade di Milano ma anche in Spagna nella regione della Murcia in collaborazione con il Ministero delle pari opportunità del governo spagnolo.

Ursula von der Leyen, Kate Middleton, Kamala Harris, Christine Lagarde, Letizia Ortiz Regina di Spagna, Anne Hidalgo e Marin Le Pen sono ritratte come vittime di violenza domestica. Sotto alle immagini dei volti tumefatti si legge: «Lo Aveva Denunciato. Ma nessuno gli ha creduto. Ma è stata lasciata sola. Ma non è stata protetta. Ma lui non è stato arrestato. Ma è stata uccisa lo stesso» La violenza contro le donne è una violazione dei diritti umani che resta in larga misura impunita. Sono pochi gli autori di violenza processati e ancora meno quelli condannati..

Attraverso queste opere, aleXsandro Palombo pone un’importante riflessione denunciando le scarse risposte da parte della politica riguardo il problema della violenza di genere e mette in luce l’inefficacia del sistema di prevenzione, supporto e protezione. E lo fa trasformando donne leader nel mondo in donne vittime di violenza. «A che serve denunciare se poi una donna non viene protetta dalle istituzioni e finisce per essere uccisa lo stesso? Come può una donna che subisce abusi e violenze avere ancora fiducia nelle istituzioni?

Vedo solo una politica che invita le donne a denunciare ma senza assumersi la responsabilità di dare a tutte loro protezione e supporto. Uno stato che non protegge e lascia sole le donne nelle mani del loro aguzzino diventa complice silenzioso. Ci sono tante associazioni di volontari che con scarsi mezzi cercano di supportare le vittime, ma dovrebbero essere le istituzioni, la politica e lo Stato ad assumersi questa responsabilità » ha dichiarato aleXsandro Palombo.

«Oggi, quando la violenza contro le donne è al culmine, aleXsandro Palombo rilancia il dibattito con donne di spicco come Ursula von der Leyen, Christine Lagarde, Kate Middleton, Kamala Harris, Marine Le Pen, Anne Hidalgo e Letizia Ortiz Regina di Spagna, volti tumefatti ci affrontano, mostrando allo stesso tempo l’urgenza della situazione per tutte le donne ma anche per quelle più “potenti” che, come le altre, possono morire sotto i colpi di un uomo. Attraverso questi ritratti aleXsandro Palombo ci riporta, con forza e acutezza, alla nuda verità della violenza subita dalle donne in Europa e nel mondo.

Osservazione di una situazione indubbiamente critica, l’opera di aleXsandro Palombo è anche un appello alla resistenza e alla lotta tanto quanto un modo per riaffermare, a queste donne che hanno i mezzi politici per muovere le linee, come a noi tutte che “la responsabilità è su di noi” » ha dichiarato l’autorevole storica francese Christelle Taraud specializzata in storia delle donne, genere e sessualità nel contesto coloniale, scrittrice e docente alla Columbia University, New-York University e CUPA a Parigi.

L’articolo Kate Middletton distrutta di botte. La foto choc nella giornata dedicata alle donne. Ecco chi l’ha “ridotta” così proviene da Più Donna – Notizie di gossip, spettacolo, moda e attualità.