kate-middletton,-gita-al-mare-con-i-figli.-bellissima-con-il-bikini-zara-da-32-euro-che-sta-bene-a-tutte

L’estate è ormai arrivata da qualche settimana e la voglia di andare al mare non manca mai. Zara soddisfa i desideri di tutti, in particolare delle donne, grazie ad una vasta scelta di costumi. Ce ne sono di ogni prezzo e tipo, a fascia, interi, a triangolo, a vita alta. Insomma, ciò che si desidera lo si trova sempre nei negozi del grande brand spagnolo.

Anche la duchessa Kate Middleton è solita indossare outfit del marchio spagnolo, anche i costumi. La scelta di questi ultimi è molto accurata perché bisogna adattarli al proprio fisico e alle proprie esigenze. Molto spesso si sceglie l’opzione mix & match proprio per avere maggior possibilità di scelta e di variazione. Zara riesce ad accontentare sempre tutte noi e andare al mare risulterà essere più semplice grazie a dei bellissimi costumi. Ecco alcuni modelli che hanno già fatto impazzire molte donne.

Partiamo subito da un basic che non può mai mancare nel guardaroba. Il costume intero, nero. Questo di Zara ha le coppe rimovibili, scollo quadrato e spalle scoperte , con dettaglio di aperture laterali. Ovviamente può essere usato anche come body per un’uscita, con un jeans o un pantaloncino. C’è anche nella variante bianca e il prezzo è di 32,95€. L’altro, sempre intero, è un modello simile, ma non possiede il dettaglio cut cut. Sembra per lo più combinato grazie alla fascia arricciata. Il colore è un bellissimo fucsia ma è disponibile anche in nero. Prezzo 32,95€.

Se, invece, si vuole creare un mix& match, Zara dà l’occasione di acquistare lo slip e il pezzo di sopra singolarmente anche per comodità di taglia. Il primo presenta uno slip bikini a vita alta, al prezzo di 17,95€, e il top bikini a fascia con volant al prezzo di 19,95€. Entrambi sono disponibili anche col nero. Inoltre, la fascia può essere usata anche come top per uscire. La magia dei costumi del brand spagnolo consiste proprio in questo: poterli utilizzare in vari modi e occasioni.

Per chi, invece, vuole osare ed abbandonare i capi basic, Zara presenta un fantastico costume intero, incrociato e drappeggiato. Ha le coppe rimovibili e l’allacciatura al collo. Il colore è un particolare rosa quarzo e il suo costo è di 32,95€. Per quanto riguarda un altro tipo di bikini molto particolare, sempre mix & match, è disponibile al prezzo di 19,95€ un top a tendina con coppe rimovibili e spalline larghe. Ha il dettaglio di fascetta incrociata sulla parte inferiore regolabile con allacciatura. Lo slip a fascetta, al prezzo di 17,95€. Entrambi i pezzi di un bellissimo viola acceso.

