Kate Middletton sceglie un abito estivo di Zara e copia Diana. “Sembra lo stesso”. E’ corsa a comprarlo scritto su Più Donna da Imma Bartolo.

La fantasia a pois è antichissima, risalente al 1700. Zara, il famoso brand spagnolo, per quest’estate ha riproposto alcuni outfit proprio con i pois mandando quasi tutto in sold out, soprattutto in periodo di saldi. Si tratta di una fantasia, da sempre, molto apprezzato dai nobili e dalle persone benestanti tanto che è stata spesso scelta da Lady D per importantissime cerimonie. Anni dopo, la duchessa di Cambridge, Kate Middleton, nonché nuora della principessa Diana, ha indossato un abito molto simile in suo onore.

Mentre Kate, al Royal Ascot, di recente, ha indossato un vestito bianco a pois color caffè della designer Alessandra Rich, Lady D, nel lontano 1986, in un’altra occasione ufficiale sempre legata alle corse dei cavalli, indossò un abito bianco a pois marroni di Victor Edelstein. Entrambe lo hanno abbinato con un meraviglioso cappello. Oggigiorno, invece, una abito simile a quello scelto dalle due donne reali lo ritroviamo, ad un prezzo molto più basso e accessibile a tutte, da Zara.

Zara riesce sempre ad accontentare tutte sia per il costo che per la vasta varietà di outfit che propone. Un abito a pois, in bianco e nero, molto simile a quello indossato sia dalla duchessa che dalla principessa, è presente sia sul sito che in negozio trattandosi della nuova collezione. Pur non essendo in saldo, il suo costo è di 49,95 euro e si tratta di un vestito midi con scollo dritto e spalline larghe con volant. Se, invece, volete spendere ancora meno rimanendo sempre sulla stessa fantasia, c’è un vestitino corto, sfondo verde e pois bianchi, con scollo a V e spalline sottili. Il costo, in saldo, è di soli 22,95 euro.

Per coloro che amano la fantasia a pallini ma vogliono un outfit spezzato, dunque non un abito, Zara ha a disposizioni due opzioni differenti. La prima è la combinazione di un caffettano sfondo verde bottiglia con pois neri, misto lino, con scollo a V e dettaglio di cintura dello stesso tessuto. Abbinato alla sua gonna midi a vita alta. Il costo in saldo è di 19,95 euro cadauno. La seconda opzione consta di un top cropped azzurro con pois bianchi, collo halter. Prezzo scontato di 12,95 euro. Abbinato c’è la minigonna a vita alta che costa 17,95 euro.

Infine, un’altra opzione molto carina e chic è un vestitino corto color verde tiffany con pois bianchi. Tessuto misto lino, scollo dritto e spalline sottili regolabile. Lo si può indossare anche per una cerimonia non troppo impegnativa. Il suo costo in saldo é di soli 19,95 ed è quasi terminato, vi conviene approfittare subito. Ti è piaciuto l’articolo? Condividilo e continua a seguirci sui nostri profili Su Facebook anche su INSTAGRAM

