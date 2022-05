Kate Middletton stupisce con una pochette Zara da 18 euro. Elegante e perfetta per ogni occasione. Tutte la vogliono

La borse sono un accessorio ormai irrinunciabile. In commercio esistono innumerevoli modelli, per tutti i gusti; ma quello più in voga nell’ultimo periodo è sicuramente il modello gioiello. E anche la nostra splendida principessa Kate non può farne a meno. Stavolta ci ha stupiti indossando una pochette di Zara che costa solo 18 euro. Un modello elegante e color panna che la bella Kate ha abbinato ad un semplice completo in jeans e camicia della stessa tonalità. Vediamo però delle proposte low cost per questa stagione. ( In fondo trovate il modello scelto dalla Middletton)

La collezione 2022 ci stupirà con borse raffinate ma anche appariscenti, con tantissime nuances di colori vibranti. L’evoluzione di questo accessorio è incredibile. Da un’unica forma iniziale dalle dimensioni abbastanza ridotte, si sviluppano poi nel tempo svariati modelli. Questo accade soprattutto per rispondere alle esigenze di donne che, dopo i progressi dell’emancipazione, hanno iniziato a frequentare gli ambienti lavorativi e ad aver quindi bisogno di borse più capienti. ( continua dopo la foto)

Oggi vi proponiamo alcune delle alternative più belle ed economiche per completare i vostri outfit. La prima proposta è di Parfois. Si tratta di una pochette disponibile in tre colorazioni: oro, argento e nero. È il classico accessorio da party e presenta un tessuto di rete, chiusura a patta con calamita ed un manico a catena removibile. Il costo è di 25,99 euro.

Le prossime due sono entrambe di Shein. La prima versione è sicuramente la più elegante. il pezzo forte che impreziosisce questo accessorio è l’anello che fa da manico ed il prezzo è di appena 14,00 euro. È disponibile in argento e in oro. Per coloro che amano osare un po’ di più invece c’è una fantastica borsa a scatola brillante con decorazioni di perle di vari colori e dal sottotono rosato. È disponibile anche una versione in rosso ciliegia.

Tra le novità della stagione non può mancare un pezzo di Zara. Il brand spagnolo ha deciso di osare molto quest’anno, proponendo una collezione quasi interamente realizzata con perline. Quella che vi mostriamo è infatti una borsa a spalla con struttura in perline e con tracolla stile catena. È disponibile in due colorazioni: verde e arancione. È sicuramente perfetta per le più audaci.

L’ultima proposta è di grande raffinatezza. Sempre Zara, Si presenta con un romantico color panna. È, in questo caso, una borsa a tracolla imbottita, con catena in oro. Il prezzo è di 17,99 euro. Molti brand low cost quest’anno hanno alzato l’asticella delle aspettative, riuscendo a stupirci con pezzi unici. Insomma, per la stagione primavera-estate 2022 ce n’è per tutti i gusti e soprattutto parliamo di pezzi unici a prezzi ancor più unici.

Ti è piaciuto l’articolo? Condividilo e continua a seguirci sui nostri profili Su Facebook anche su INSTAGRAM

L’articolo Kate Middletton stupisce con una pochette Zara da 18 euro. Elegante e perfetta per ogni occasione. Tutte la vogliono proviene da Più Donna – Notizie di gossip, spettacolo, moda e attualità.