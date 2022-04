Kate passeggia in spiaggia con la borsa mare Zara che costa meno di 20 euro ed è già il must per l’estate. Fantastica

Borsa da mare Zara, ecco il modello che piace tanto a Kate. In una società come quella in cui viviamo, in cui ogni giorno siamo invogliati dalle pubblicità e dai capi indossati dai nostri personaggi famosi preferiti ad acquistare le novità del momento, fare attenzione agli sprechi e alle nostre economie non è affatto un gioco da ragazzi. Quindi cerchiamo a volte di limitarci nelle spese superflue per rientrare nel nostro budget mensile.

Ma quasi sempre, in fatto di moda, ci si limita nell’acquistare gli accessori, pensando siano i dettagli meno importanti. Invece gli accessori sono la ciliegina sulla torta dei nostri look e non possono mancarci. In nostro soccorso arriva Kate che spesso come accessori usa prodotti low cost come quelli di Zara che si trovano anche a meno di 20 euro. Oggi ad esempio vedremo 4 accessori del brand più amato del momento, Zara, che rispondono alle tendenze del momento e che costano meno di 20 euro tra cui la borsa mare che ha conquistato la Duchessa. ( continua dopo la foto)

Gli accessori di Zara da avere sono questi, e costano meno di 20 euro

Una delle novità introdotte nella moda del 2022 è l’utilizzo degli accessori non solo per adornare collo o polsi, ma per arricchire il nostro busto! Questa è una tendenza che abbiamo ereditato dagli anni 2000, in cui cantanti come Beyoncé e Rihanna utilizzavano questo trend facendolo diventare loro. Di cosa stiamo parlando? Della collana per il corpo e Zara ne propone diversi modelli ( Guarda foto in basso)

Si chiamano body chain e come abbiamo appena detto le collane per il corpo sono la tendenza del momento, da utilizzare anche al mare sopra il costume. Da Zara costano 18 euro circa. Ma non solo. Anche gli orecchini con pietre incastonate saranno l’ideale per arricchire un volto pulito senza trucco ma illuminato dal sole estivo. Base oro con pietre color ambra, bianche e verde acqua. Costo € 12,95.

Ma ecco arrivati all’accessorio cult, quello indossato da Kate Middletton per una passeggiata in spiaggia in compagnia del marito William durante la sua vacanza ai Caraibi. La borsa in paglia incrociata: per la passeggiata sul lungomare o lo shopping estivo con le amiche ciò che ti serve è la borsetta di paglia. Da acquistare da Zara a € 19,95 nei colori moda, come il corallo o il viola.

Altro accessorio da prendere in considerazione la collana charm con pietre che assomigliano al corallo impreziosite da pendenti color oro. Perfetta su un top a barca. Da Zara a € 17,95. A proposito di accessori, sapevate che gli accessori trendy del 2022 provengono dal passato? Ti è piaciuto l’articolo? Condividilo e continua a seguirci sui nostri profili Su Facebook anche su INSTAGRAM

