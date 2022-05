kate-perfetta,-indossa-un-tailleur-di-zara-da-60-euro-della-nuova-collezione-primavera-2022.-da-prendere-subito

Il famosissimo brand Zara sforna continue proposte chic con tailleur eleganti e raffinati, disponibili in tante nuances di colori. Sono perfetti per la stagione primaverile, con colori caldi e accesi. Anche questa volta il marchio spagnolo assicura alta qualità a prezzi più che accessibili. Anche la Principessa Kate ha scelto proprio un tailleur del famoso brand per la sua visita alla Regina. Il colore scelto dalla consorte di William è di un bellissimo color crema ( che potete vedere in foto) Ecco alcune proposte della nuova collezione.

Il tailleur è una delle scelte perfette per ogni occasione. Può essere indossato per incontri di lavoro, per cerimonie, per un’uscita serale, per un pranzo con amici. La sua versatilità ha conquistato tutte, tanto da diventare un must have del guardaroba di ogni donna. La sua praticità unita all’eleganza e alla raffinatezza che lo caratterizzano hanno consentito la sua crescita ed evoluzione nel corso degli anni. Zara, come al solito, propone capi di tendenza e qualità, riuscendo a soddisfare i gusti e le preferenze di ogni donna. Sono infatti disponibili coordinati in giacca e pantaloni, ma anche la versione in gonna. ( continua dopo la foto)

La prima proposta Zara è infatti quella di una meraviglioso blazer in tweed, strutturato con chiusura frontali e bottoni in rilievo. Il colore è carta da zucchero gli conferisce grande delicatezza. La gonna abbinata ha una struttura a vita alta e una cerniera nascosta nella cucitura. Una variante potrebbe essere quella con uno shorts. Il tailleur in questione è di uno dei colori di tendenza di questa stagione: il lilla. Il blazer è cropped, con un unico bottone per la chiusura e caratterizzato da un orlo con spacco. La fodera interna è abbinata tono su tono. Gli short in realtà sono una gonna-pantalone. Hanno quindi la parte frontale in stile pantaloncini e la parte laterale presenta le sembianze di una gonna. Anche in questo caso, la vita alta è la prescelta.

Per muoverci in un territorio più classico, non possiamo che proporvi questo meraviglioso tailleur bianco satinato, di estrema eleganza. Il blazer è in un tessuto misto al lino, ha un collo a revers e maniche lunghe e presenta una chiusura frontale doppiopetto. I pantaloni sono sempre satinati in misto lino e con taglio maschile. Questa volta però, sono in vita bassa. La tendenza di quest’anno è infatti preferite il “low rise”. Presentano la gamba larga con striscia laterale in tessuto abbinato tono su tono.

Per coloro che amano osare con i colori, Zara offre due alternative coloratissime. La prima è in verde mela. Anche in questo caso il blazer presenta collo a revers e maniche lunghe ma con un dettaglio di cuciture asimmetriche sulla parte posteriore. La chiusura frontale è con bottoni. I pantaloni invece sono a vita media, con tasche laterali e finte tasche a filetto sulla parte posteriore. L’altra variante colorante si presenta in un vibrante fucsia. Il blazer presenta le stesse caratteristiche di quello verde mela ma la sua particolarità sta nei pantaloni. Si tratta infatti di pantaloni a vita alta ma con cintura foderata tono su tono, con taglio diritto della gamba.

La parola chiave per questa collezione primaverile Zara è: osare. L’estro e i colori si fondono in uno dei capi più basic e classici in assoluto, che il brand spagnolo ha saputo trasformare, reinventare e adattare alle tendenze del momento, offrendo infatti tanto la vita basse, quanto quella media e bassa. Ha inoltre pensato a tutti i colori più eccentrici per la stagione, senza però mai rinunciare all’eleganza e a quel tocco chic che tutte ricerchiamo.

