Kate premiata alla cerimonia indossa un vestito Zara. Tutte lo vogliono, ora è anche in saldo. Eccolo scritto su Più Donna da Imma Bartolo.

E’ ormai risaputo che sono tantissimi i personaggi famosi che indossano capi di Zara, famoso colosso mondiale della moda. Tra i volti femminili più noti ci sono quelli di Chiara Ferragni, Gigi Hadid, Meghan Markle e la duchessa di Cambridge, Kate Middleton. Quest’ultima è solita indossare sia accessori che outfit del brand spagnolo anche in occasioni importanti, come quella della video premiazione del contest fotografico Hold Still dello scorso Maggio.

Durante un giorno così importante, la duchessa ha scelto di indossare un meraviglio vestito di Zara, molto semplice ma allo stesso tempo elegante. Un vestito lungo, in viscosa, con fondo verde e stampa a fiorellini. E’ andato subito a ruba anche perché è stato super scontato, da euro 49,95 a euro a 9,95. Per tutte quelle che non sono riuscite a comprarlo, di seguito ci sono tutti i dettagli per dei meravigliosi vestiti sia in saldo che della nuova collezione. Approfittatene!

Partiamo subito con due vestiti di Zara lunghi, in saldo. Il primo è caratterizzato da volant patchwork, con scollo a V e spalline sottili regolabili con allacciature posteriori. Ha un’esplosione di colori e il suo prezzo è stato scontato del 50%, da 99,95 euro a 49,95 euro. Il secondo, invece, è un po’ più semplice, di un bel rosa acceso, quasi nel fucsia, lunghezza midi con nodo e collo rotondo. Il prezzo scontato è di soli 17,95 euro.

Per coloro che hanno una cerimonia o una serata importante d’estate, Zara ha a disposizione due meravigliosi modelli. Il primo è un vestito a corsetto, satinato, con catene come spalline, e un audace spacco. E’ in due bellissime colorazioni: verde e bianco, il suo costo è di 45,95 euro. Il secondo, invece, è un vestito midi in popeline, tessuto molto fresco. Ha la particolarità dello scollo a cuore e il suo colore è un rosa chiaro, prezzo 39,95 euro.

Infine, per una serata total white o in una location estiva in cui potrebbe fare più freschetto, ci sono due bellissimi modelli corti. Il primo è un vestito mini satinato, con scollo a V e nodo. Il suo colore è di un meraviglioso fucsia satinato che lo rende molto elegante, soprattutto se abbinato ad un bel tacco. Il prezzo scontato è di soli 25,95 euro. Il secondo è una vera chicca: vestito corto satinato bianco, ma disponibile anche in rosa e in nero, scollo a V incrociato. Dettaglio arricciato. Prezzo 39,95 euro.

