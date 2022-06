kate-prigioniera-di-william,-la-gola-profonda-fa-tremare-il-regno:-“ecco-che-le-costringe-a-fare”

Il principe Harry ha dichiarato che Kate Middleton vive come una prigioniera a palazzo reale. Possiamo soltanto immaginare le tante regole che ogni giorno i reali sono costretti a seguire. La regina Elisabetta segue un’etichetta molto rigida. Ma soprattutto c’è una azienda che si occupa di ogni movimenti degli appartenenti all’importante famiglia, che gestisce i loro impegni e li guida nei loro comportamenti. Lo abbiamo scoperto quando il secondogenito di Carlo e Diana e sua moglie Meghan Markle hanno deciso di rilasciare un’intervista a Oprah Winfrey, in cui hanno svelato molti dettagli riguardo la loro vita in Inghilterra.

Le regole inglesi sono risultate talmente strette all’ex attrice di Suits da imporle di fuggire dall’altra parte del mondo, trascinando con sè suo marito. In un primo momento Harry e Meghan Markle hanno tentato di ritrovare un po’ di libertà trasferendosi al Frogmore Cottage. Ma neanche questo tentativo è riuscito e i due hanno scelto di creare la loro famiglia in America, lontani dai doveri reali e rinunciando ai loro titoli. Forse una liberazione per il principe, che sembra essere convinto che anche sua cognata Kate Middleton svolga una vita da prigioniera nella sua stessa abitazione.

Prima del matrimonio, Harry e Kate Middleton avevano un bellissimo rapporto, quasi fraterno. Rovinato con l’arrivo di Meghan Markle, che non è mai riuscita a trovare una sintonia con la cognata. Le due si sono mantenute sempre su rapporti molto formali. A quanto pare il principe si sarebbe quindi confidato con un’amica svelando le condizioni in cui la moglie del fratello è costretta a vivere. A rivelarlo è stata la giornalista Ingrid Seward, esperta di famiglie reali, che ne ha parlato alla True royalty tv. Anche la duchessa di Cambridge ha dovuto pensare al trasferimento per ritrovare un po’ di libertà.

“La coppia cerca la libertà che non avevano a Kensington Palace. Ricordo che Harry disse a un mio amico che Kate era quasi prigioniera lì. Hanno una bella casa e un giardino, ma oltre a quel giardino ci sono centinaia di persone ogni giorno e un’enorme sicurezza. Kate non può più camminare nel parco come faceva Diana. I tempi sono cambiati. Tutti sanno cosa stai facendo e dove sei”. Essere la futura principessa consorte d’Inghilterra ha i suoi lati negativi e questo la Middleton sembra averlo ben capito. Nonostante tutto, sembra aver preso molto sul serio il ruolo che la vita le ha imposto.

Deve essere difficile avere sempre i paparazzi puntati addosso e non poter essere libera neanche di fare una passeggiata nel parco della tua casa privata. Ma Kate Middleton affronta tutto questo con il sorriso sulle labbra, al contrario di Diana e di Meghan Markle, che non hanno mai accettato la loro condizione. Adesso lei e William si trasferiranno all’Adelaide Cottage, nella contea del Berkshire.

Lì la duchessa potrà contare sull'appoggio dei suoi genitori, che vivono a 45 minuti di macchina. Potrà soprattutto contare su una maggiore riservatezza, che la vita a Londra non le ha concesso.

