Kate regina del low cost: Il maglione per la foto di Natale costa 10 euro in super saldi ed è super chic. Tutte le vogliono

Pippa Middleton è tornata sui social e ha pubblicato una foto con un maglione del valore di 10 euro, ancora disponibile su Amazon. L’amore dei reali per il low cost è ormai conosciuto. Spesso le donne della corte inglese sfoggiano capi d’alta moda accompagnati da accessori o abiti accessibili a tutti. Basta fare attenzione agli outfit e, con un po’ di buon gusto, si possono ricreare i completi di queste eleganti icone di stile senza spendere molti soldi. La regina dei vestiti a poco prezzo è indubbiamente Kate Middleton, che sempre più spesso ne fa sfoggio.

La moglie del futuro re d’Inghilterra non solo si mostra in pubblico, anche per occasioni ufficiali, con abiti o accessori low cost, ma rappresenta una vera e propria icona per la popolazione inglese e non solo. Non appena compare in pubblico con l’oggetto economico in bella vista, questo finisce sold out, il tutto nel giro di poche ore. Qualunque e-commerce desidera che un suo vestito, o borsa, o cappello, venga indossato da Kate Middleton. Il successo è assicurato. Questa volta però, è la sorella Pippa che ci regala un’idea regale per un maglione natalizio. ( continua dopo la foto)

Un accessorio che non dovrebbe mai mancare nell’armadio e che rende le feste più colorate e luminose. I maglioni di natale sono allegri, festivi, amati da adulti e bambini e perfetti per le famiglie. E così Pippa Middleton, che non appariva sui social da un po’, si è mostrata con uno di questi maglioni del valore di 10 euro. La 37enne ha rinunciato alla popolarità da quando nel 2017 ha sposato il milionario James Matthews, con cui ha avuto un figlio, Arthur Michael William. La sorella della principessa consorte é anche l’ambasciatrice degli studenti della Mary Hare School.

Ed è proprio per questi studenti che ha fatto uno strappo alla regola e ha pubblicato un post che la ritrae col famoso maglione e un abete decorato alle spalle, in perfetto stile natalizio. Poco trucco sul viso, la donna ci sembra molto lontana da quella che al matrimonio del principe William e di Kate Middleton ha fatto impazzire i quotidiani inglesi col suo fondoschiena, messo in risalto dall’abito bianco. Il nuovo look è stato ugualmente apprezzato dai fans della famiglia reale e il maglione è andato immediatamente a ruba sul portale di Amazon, anche se ne è rimasto ancora qualche pezzo.

Il capo in questione ha uno sfondo rosso, mentre in risalto sul davanti c’è un albero di natale con delle luci che si accendono davvero a intermittenza. Subito ha conquistato i suoi follower, per diventare poi virale in tutto il mondo. Kate Middleton solo qualche giorno fa ha acceso le donne che la imitano con una sciarpa riciclata del valore di 14 euro, in occasione del tour in treno fatto insieme al marito durato 48 ore che li ha coinvolti in una visita in moltissime città britanniche. Adesso però viene dimenticata per far posto alla sorella maggiore e al suo bellissimo maglione.

