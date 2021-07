Kate, regina di moda anche al mare. Il costume Zara da 20 euro fa impazzire tutte. Ecco dove trovarlo subito

Kate Middleton e il Principe William si stanno godendo una rilassante e lussuosa vacanza ai Caraibi. I Duchi di Cambridge insieme ai loro tre pargoletti George, Louis e Charlotte e i genitori di Lady Middleton, si sono trasferiti sulla loro isola privata nel cuore dell’Oceano, l’isola di Mustique.

I Duchi sono stati pizzicati in quest’occasione in costume da bagno mentre insieme passeggiano sulle spiagge bianche Caraibiche, lontani dagli impegni reali e dai rumors insistenti sulla loro presunta crisi coniugale. I sudditi e i curiosi non hanno potuto fare a meno di notare, il costumino striminzito indossato da Kate, che mette ‘tutto’ in bella mostra.

I Duchi spensierati nel lusso su un’isola di 500 abitanti

Una meta da sogno quella scelta dai Duchi di Cambridge, per trascorrere le loro vacanze estiveun isola privata abitata da soli 500 abitanti. Una scelta mirata, per la loro privacy li la ‘no fly zone’, al fine di restare lontani dagli occhi indiscreti dei paparazzi e della stampa. L’Isola privata dove stanno attualmente trascorrendo le loro vacanze, appartiene al Barone Glenconner Colin Tennant. La residenza invece dove attualmente stanno alloggiando, come prevedibile è fornita di ogni comfort e lusso: ‘piscina, tre camere, cottage con due stanze’. A prendersi cura di loro invece tre domestici, uno chef e un giardiniere.

Kate bollente ai Caraibi: la versione inedita della Duchessa

Abituati a vederli sempre composti, formali, e presi dagli impegni di corte, ci è difficile pensare che anche loto ogni tanto godano in piena libertà momenti di relax. Kate e William a tal proposito sono stati pizzicati dai paparazzi, nonostante la scelta del luogo per mantenere la privacy, in costume da bagno. Ciò che ha stupito tutti i sudditi e i più curiosi, è una versione ‘inedita’ di Lady Middleton, in costume da bagno, bellissima e con un fisico mozzafiato.

Il costumino striminzito anche questo firmato Zara, ( costa all’incirca 20 euro) come molti abiti low cost di Kate, mette in bella mostra ogni curva del suo corpo perfetto, nonostante sia reduce di ben tre gravidanze. Ecco gli scatti che immortalano Lady Middleton nella sua versione del tutto inedita, sunsuale ai Caraibi. Ti sono stati utili questi consigli? Condividi l’articolo e continua a seguirci sui nostri profili Su Facebook anche su INSTAGRAM

L’articolo Kate, regina di moda anche al mare. Il costume Zara da 20 euro fa impazzire tutte. Ecco dove trovarlo subito proviene da Più Donna – Notizie di Gossip, Spettacolo, Moda e Attualità.