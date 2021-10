kate-regina-di-stile-con-la-gonna-invernale-di-zara-da-30-euro.-tutte-pazze-per-questo-modello,-parte-la-corsa-all’acquisto

Zara non sbaglia un colpo e anche per la nuova stagione invernale che si avvicina ha pensato agli indumenti per tutti i gusti. In questo articolo vedremo quelle che sono le più gettonate tra le sue gonne e quella scelta da Kate Middletton. Un capo d’abbigliamento che non tramonta mai. Femminile, sensuale, glamour o boho chic, ogni donna deve avere nel suo armadio una scelta di gonne differente. Il famoso marchio spagnolo aggiunge al tutto un’ottima qualità a un prezzo accessibile. E’ anche la firma scelta maggiormente da Kate Middleton per i capi low cost che le piace indossare nelle occasioni pubbliche. ( continua dopo la foto)

E se la futura regina d’Inghilterra indossa Zara, come potremmo noi rinunciarci? Soprattutto adesso abbiamo bisogno di fare sfoggio di tutto quello che durante la pandemia non abbiamo potuto indossare. Per più di un anno e mezzo siamo rimaste chiuse dentro. Ristoranti, discoteche, teatri erano chiusi e anche vedere gli amici più intimi era diventato un problema. Per questo, abbiamo detto addio ai nostri vestiti più fashion e abbiamo tirato fuori i pigiami e le tute più comode. Ma adesso sembra che la vita stia ricominciando e finalmente potremo tornare a fare sfoggio dei nostri look.

Dopo due inverni di fermo, ora è il momento di ricominciare a uscire e per essere alla moda non può mancare nel nostro armadio una gonna di Zara. Ce ne sono di tutti i tipi: lunghe e comode, corte e glamour, a fantasia o monocolore. Ogni gusto verrà soddisfatto con la selezione fatta dal famoso marchio. Qui di seguito vi mostriamo le dieci gonne che maggiormente hanno trovato l’approvazione delle consumatrici e tra queste anche quelle scelte dalla futura Regina.

Un classico. La gonna midi a tubino (proprio come la ama e indossa spesso anche Meghan Markle) che trascende i colori tradizionali. Un accento viola nel guardaroba è must have.

ZARA, €49,95

Il fascino della minigonna dal pattern pied de poule bianco e nero? In una parola, intramontabile.

ZARA, €29,95

L’effetto WOW è sempre nei dettagli. Lo spacchetto laterale con frange metalliche colpisce nel segno.

ZARA, €29,95

Sensualità, pizzo ed effetto vedo-non-vedo. La libertà di giocare (e osare) in una gonna lunga.

ZARA, €59,95

Le stampe a fiori non si indossano solo in primavera! Ecco una gonna corta e drappeggiata che fa della flora la sua protagonista.

ZARA, €29,95

Sì alla gonna in pelle sintetica, specialmente se scampanata. Questa nuance beige la rende perfetta per gli styling (quasi) ton sur ton con cappotto cammello. Questo è il modello scelto da Kate Middleton per la sua ultima uscita.

ZARA, €39,95

Via libera anche allo spirito felino: la minigonna animalier è qui per restare.

ZARA, €29,95

A vita alta e con cintura. Ma la vera caratteristica di questa gonna è nella texture plissettata effetto pelle. Provatela con una camicia bianca!

ZARA, €29,95

Passamaneria di pizzo sugli orli? No, grazie. La catena metallica interpreta il nuovo bon ton 2.0.

ZARA, €39,95

La moda post-pandemia riparte anche dal glamour: tiriamo fuori le gonne di paillettes, ne abbiamo (proprio) bisogno.

ZARA, €39,95

Condividi l’articolo e continua a seguirci sui nostri profili Su Facebook anche su INSTAGRAM

L’articolo Kate regina di stile con la gonna invernale di Zara da 30 euro. Tutte pazze per questo modello, parte la corsa all’acquisto proviene da Più Donna – Notizie di Gossip, Spettacolo, Moda e Attualità.