kate-si-prepara-all’estate-e-sceglie-un-kimono-copricostume-fantastico-da-20-euro.-da-comprare-adesso-prima-del-sold-out

Il kimono è diventata il capo must have di stagione ed oggi ve ne proponiamo uno al prezzo di 20 euro che potrebbe diventare il vostro migliore amico per l’estate. A quanto pare anche Kate Middletton la principessa low cost sarebbe impazzita per questo capo. Questa tipologia di abbigliamento deriva dalla cultura giapponese, e la sua nascita risale a quasi 1300 anni fa, anche se in origine era abbastanza diverso da quello odierno; si è perciò evoluto nei secoli fino ad arrivare alla versione attuale. Per le donne giapponesi era un vero vanto, anche perché un tempo questi abiti preziosi venivano dipinti a mani da artisti del più alto calibro, rendendoli piccole opere d’arte.

Oggi, in Giappone, i kimono vengono acquistati anche al mercato dell’usato. Vengono utilizzati sia dagli uomini che dalle donne e hanno tutti una particolare forma a T, con la gonna e le maniche molto squadrata. La moda è arrivata fino all’occidente e anche in Italia, dove è diventato un capo molto ambito per l’estate 2021. E’ già da tempo che i kimono sono utilizzati sulle nostre passerelle, e nelle forme più varie. Lo si può utilizzare come un vestito, con una cintura in vita; in tal caso meglio lasciare i capelli sciolti per evitare l’effetto geisha. Oppure sopra dei pantaloni larghi, come giacca primaverile. ( continua dopo la foto)

Il kimono ha un effetto boho molto interessante se indossato con jeans e stivali. Può essere utilizzato anche in ambiente lavorativo, come blusa o camicia. I suoi colori sgargianti e le sue particolari fantasie lo rendono perfetto per quello che nel mondo della moda può essere definito l’anno dei colori. E siamo più che certi che spopolerà anche sui lidi estivi. Le vacanze si avvicinano e con loro la voglia di divertirsi. I contagi di Covid-19 stanno diminuendo e le restrizioni si stanno allentando sempre più, al punto che già oggi si può stare all’aperto senza mascherina per divertirsi e ballare.

La moda dei Kimono, ecco dove trovarli a prezzi convenienti

Per essere al passo con i tempi e alla moda, nel vostro guardaroba non potrà mancare il kimono. Anche le influencer più seguite al mondo stanno sponsorizzando questo particolare capo d’abbigliamento. Può essere utilizzato come un elegante copricostume, o per un aperitivo sulla spiaggia. Come la TikToker Tinx che ne ha sponsorizzato uno che immediatamente è andato a ruba su Amazon. In Italia il kimono recensito da Tinx non è purtroppo disponibile, ma sul sito ce ne sono tantissimi, delle più svariate fantasie, e soprattutto a prezzi più che convenienti.

Per voi amiche di PiùDonna ne abbiamo trovato uno del costo di soli 20 euro in vendita facilmente su Amazon che vi renderà le più eleganti di tutta la spiaggia. E’ di un tessuto leggero che si adatterà perfettamente alle vostre curve, con le maniche morbide pronte a muoversi con il vento. La fantasia lo rende un po’ più italiano: infatti è a pois bianchi e neri, ricordando un po’ la nostra moda vintage. E’ ugualmente disponibile in fantasie differenti. Uno scambio culturale diventa davvero interessante quando da vita a nuovi modi di vedere e indossare gli abiti e i costumi tradizionali, e il kimono ne è un grande esempio.

