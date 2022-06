kate-stupisce-con-un-paio-di-scarpe-slingback-di-zara.-costano-solo-30-euro-e-sono-perfette-anche-da-cerimonia

La tendenza slingback di questa stagione non è mai stata così vintage. Nascono nel 1957 grazie a Coco Chanel e diventano uno dei must-have più eleganti del guardaroba di una donna. Sono infatti definite il massimo dell’eleganza femminile. Oggi le versioni aggiornate sono sempre più creative e anche i brand low cost propongono valide alternative.

Le slingback sono formate da un cinturino che accompagna e fascia la caviglia ma che lascia il tallone scoperto. La punta è chiusa, per cui le dita dei piedi sono coperte. La silhouette è estremamente raffinata e si tratta di un modello molto versatile. Il più emblematico è sicuramente quello del marchio Chanel, caratterizzata dal bicolore.

Connubio perfetto tra décolleté e sandalo, le slingback Chanel sono scarpe beige con la punta nera, hanno il cinturino e si sollevano da terra con un tacco basso di pochi millimetri o con uno medio, di 5 centimetri. Ma se non vogliamo spendere migliaia di euro, alcuni dei nostri brand low cost preferiti arrivano in nostro aiuto.

Un’alternativa potrebbe essere questa slingback firmata Shein. Il modello è rigorosamente bicolore e a punta, con toni che vanno dal beige al marrone. Questa volta però, il costo è di appena 23 euro. A quanto pare, le versioni moderne consentono di giocare ulteriormente con i colori, e di abbinarne 3. Questo secondo modello Shein infatti è in rosso, bianco e nero e nonostante la novità cromatica, ha comunque un aspetto molto vintage. Il prezzo è il medesimo e la buon riuscita del look è assicurata

Tra le versioni moderne, ci sono anche quelle proposte da Zara che anche quella scelta da Kate. Il brand spagnolo segue sempre le tendenze ed è sempre pronto a regalarci pezzi di stile ad un prezzo e ad una qualità accattivanti. Se siete amanti del basic, allora questi due paia di slingback fanno al caso vostro. La prima è in bianco verniciato e texture effetto animalier e tacco rigorosamente quadrato, sono queste le scarpe scelte da Kate. Il secondo è invece in nero, che non può mancare. Questa volta la texture è in camoscio e in entrambi i casi il prezzo è di appena 29,90 euro.

Per dei look più estrosi, senza rinunciare alla raffinatezza, Primadonna viene in nostro aiuto. Questa slingback in color salvia con maxi catena dallo stile retò e molto british è un pezzo unico. È in realtà disponibile anche in color panna. Ancor più particolare ed elegante è questo paia con tacco a rocchetto, tomaia in raso pregiato blu cobalto ed una scintillante fibbia gioiello.

I vostri abiti da sera non aspettano altro. Il prezzo è di 50 euro. E siamo sicuri che sarà l’anima dei vostri outfit più glamour della stagione. Insomma, anche senza le proposte Chanel, le alternative low cost riusciranno a soddisfare i vostri gusti e ad impreziosire i vostri look.

