kate-stupisce-con-una-tuta-intera-di-zara-da-45-euro:-perfetta-per-la-primavera,-un-look-comodo-per-andare-ovunque

Le tute già da tempo hanno conquistato tutte noi, per quel mix perfetto tra praticità ed eleganza. Zara ce ne propone per ogni occasione, da indossare tanto di giorno quanto di sera.

Le primavere degli ultimi anni hanno ormai il sapore di tute. Parliamo di un capo sfoggiato anche sulle grandi passerelle, o dagli invitati durante cerimonie importanti come il matrimonio, persino per quelli più lussuosi. La tuta nasce in epoca futurista, nel 1919, ed era considerata un modo per contrastare l’abbigliamento borghese del tempo. Negli anni ‘30 Elsa Schiaparelli iniziò a proporne versioni femminili eleganti e negli anni ’80 Giorgio Armani decise di trasformarla in un vero e proprio capo di moda universale.

Le abbiamo viste anche nei videoclip di famosissime icone musicali dagli anni 90 ad oggi: Britney Spears per esempio, nel suo videoclip “ops i did it again” esordisce con una tuta rossa in vinile. Anche Madonna ha spesso indossato jumpsuits eleganti in stile smoking, il più delle volte firmate Dolce e Gabbana. E non possiamo non menzionare Rihanna e le sue tute stile catwoman. La cantante di Barbados infatti lasciò tutti a bocca aperta con la sua tuta di pelle nera nel videoclip “you da one”. ( comtinua dopo la foto)

Insomma, arrivate al 2022, per essere alla moda e per seguire le tendenze in corso, è inevitabile avere una jumpsuite nel proprio armadio, da indossare per aperitivi al tramonto o per serate importanti. Quasi tutti i brand sul mercato, dai low cost ai luxury, ci hanno mostrato innumerevoli proposte e modelli. Tra i più amati c’è il colosso della moda spagnola, Zara. L’azienda ha pensato a tute per tutte le donne e per tutte le fisicità, permettendo ad ognuno di noi di sentirci a proprio agio.

Le proposte di Zara comprendono tute lunghe a palazzo, tute aderenti o svasate, tute corte e persino tute in stile blazer. Non mancano tante colorate fantasie che ricordano la bella stagione primaverile, con toni soft, in denim, ma anche più scuri per chi non sa rinunciare ai colori forti nemmeno in primavera. Il prezzo minimo è di 29 euro, fino ad un massimo di 100. E cosa più importante, si adattano a sneakers e decolletè. Insomma, il brand spagnolo ha davvero pensato a tutte.

