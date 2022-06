kate-stupisce-tutti-con-un-paio-di-sandali-gioiello-di-zara:-costano-solo-50-euro,-perfetti-per-qualsiasi-cerimonia

Sensuali, vitaminici, vertiginosi : i sandali gioiello di quest’estate 2022 sono un colpo al cuore, un ritorno piacevolissimo e pop gli anni ’90 grazie alla suola squadrata e al plateau vertiginoso preannunciato dalle trendyssime e altissime Mary Jane Versace con il cinturino alla caviglia impreziosito da strass. L’invito a vestirsi in colori sgargianti, giocando tra tinta unita e color block rendono le calzature di quest’anno particolarmente versatili: acquistare un sandalo gioiello per una cerimonia equivale a poterlo tranquillamente indossare anche con un paio di jeans o su look da sera casual, grazie ad un design elegante e raffinato.

Meno comfy quest’anno nel nostro archivio di sandali estivi da sfoggiare, ma più sensualità ed eleganza, espresse da linee rigorose ed essenziali, come i tacchi a spillo di Jimmy Choo per cui basta rubare un prezioso bracciale in oro da agganciare ad un listino per riscrivere la nuova genesi del sandalo gioiello, decisi ad andare ben oltre gli strass. Un modello prezioso al punto giusto che immaginiamo già sotto un delicato abito da cerimonia ma anche a contrasto con un paio di pantaloni in denim chiaro.

Scintillano più che mai i sandali gioiello di quest'anno, ma sposano listini sottili e dettagli minimalisti che avvolgono delicatamente la caviglia in un vorticante tripudio luminoso come i modelli di Rene Caovilla, avvistati anche sul red carpet di Cannes, o quelli a granchio di Casadei che mixano la sensualità del tacco a spillo con l'imponenza del maxi plateau. Oggi vi mostreremo i più belli in commercio. Ma non dobbiamo dimenticare che anche i marchi più economici del momento si adeguano alle tendenze di moda e ci propongono i loro modelli low cost. Basta fare attenzione ai siti di Zara o Stradivarius. leggi anche: Kate Middleton favolosa con gli occhiali da sole Zara da 20 euro. Bellissimi e chic, È corsa all'acquisto. Ecco quali sono Sandali infradito bassi PRIMADONNA COLLECTION Credits: primadonnacollection.com Sandali flatform argento con swarovski MIU MIU Credits: mytheresa.com Sandali flat con applique dorate TORY BURCH Credits: toryburch.com Sandali oro con tacco a spillo e strass RENE' CAOVILLA Credits: renecaovilla.com Sandali con tacco medio e cristalli ton sur ton STEVE MADDEN Credits: stevemadden.it Ciabattine in pelle artiginale con applique gioiello KILESA Credits: kilesa.fashion Sandali bianchi con tacco trasparente e decorazioni gioiello in punta QUANTICLO Credits: quanticlo.com Sandali pitonati con tacco a stiletto e applique gioiello KARDIF Credits: kardif.it Sabot con tacco e frange di strass ZARA Credits: zara.com Sandali infradito metallizzati con swarovski TWINSET MILANO Credits: twinset.com Sandali alti con plateau e fascette di strass LIU JO Credits: liujo.com Sandali in suede con tacco midi e cristalli ALMA EN PENA su Zalando Credits: zalando.it Sandali kitten heels H&M Credits: hm.com Sandali in pelle metallizzata con listini multicolor intrecciati CHIE MIHARA Credits: chiemihara.com Sandali alti con strass ton sur ton AQUAZZURA Credits: aquazzura.com Sandali flat con perline multicolor GIOSEPPO Credits: gioseppo.com Sandali con tacco alto e fascia di cristalli alla caviglia AMINA MUADDI su Mytheresa Credits: mytheresa.com Sandali in raso con tacco midi e fascia di cristalli GUESS Credits: guess.eu Sandali con fascia di strass MANGO Credits: shop.mango.com Sandali metallizzati con cinturino alla caviglia e listini intrecciati UNISA Credits: unisa-europa.com Sandali gold con listini in corda metallizzata JIMMY CHOO Credits: jimmychoo.com

L'articolo Kate stupisce tutti con un paio di sandali gioiello di Zara: Costano solo 50 euro, perfetti per qualsiasi cerimonia