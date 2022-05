Kate super chic a passeggio con i pantaloni in lino Zara: costano 50 euro, Il colore è il top per questa stagione

I pantaloni in lino saranno gli assoluti protagonisti dell’estate. Se non volete rinunciare ai pantaloni nemmeno durante i giorni più caldi, il lino è quello di cui avete bisogno. LO sa benissimo anche Kate Middletton che ha scelto proprio il lino0 per una serena passeggiando in famiglia, optando per il suo marchio low cost preferito ovvero Zara. In fondo, freschezza, eleganza, semplicità si uniscono in un unico capo per conferire un tocco chic e raffinato ai vostri outfit. Il lino è ormai considerato una delle stoffe più naturali, fresche ed eleganti, conquistando il cuore di un’enorme fetta di consumatori.

Ecco perché ormai le varianti di pantaloni sono infinite e i brand creano sempre più modelli che possano soddisfare le body shapes ed i gusti di ogni donna. Se fino a poco tempo fa pensavamo solo a capi di classico lino bianco, adesso possiamo invece sbizzarrirci indossandone di molti colori differenti. E non è tutto: possiamo scegliere tra pantaloni a gamba larga, short, diritti. Insomma, ce n’è per tutte. Inoltre, sempre più numerosi sono i brand che li propongono. ( continua dopo la foto)

Il primo brand che vi segnaliamo è appunto Zara. È ormai diventato una delle aziende di abbigliamento di cui non possiamo fare a meno. Versatile e sempre attento alle tendenze, il colosso spagnolo ci offre ampia scelta anche per quanto riguarda i pantaloni di lino. Una proposta più audace potrebbe essere quella di un pantalone a vita alta, a gamba diritta e taglio maschile di un giallo vibrante. Il suo costo è di 49.90 euro ed è appunto quello scelto da Kate che ha optato per una camicetta a fantasia che richiama lo stesso colore. Sempre per restare in tema colori, un’altra valida alternativa estiva è in rosa. I pantaloni presentano vita alta ma questa volta sono a gamba larga, in stile campana. Il suo costo invece è di 39,90 euro.

Anche Benetton, che da sempre offre grande qualità dei capi dal cotone e dal lino curatissimi, ha una vasta scelta di pantaloni. In questo caso vi proponiamo però anche degli shorts. Il sito ci tiene a precisare che si tratta di puro lino. La vita alta ha un effetto arricciato, il costo è di 45 euro e i colori disponibili sono ben 7. Oltre al bianco che vi mostriamo di seguito, il modello è disponibile anche in nero, verde, blu, rosso, beige e verde militare. Questo look di qualità vi accompagnerà nelle giornate più calde, senza rinunciare allo stile.

Un altro brand di qualità e ricercatezza è Mango. Si tratta sempre di un noto brand spagnolo. In questo caso abbiamo scelto di mostrarvi delle alternative più basic rispetto ai look di Zara. Ecco infatti un fantastico paio di pantaloni in 100% lino color bianco. La vita è alta e la chiusura è con gancio invisibile e zip. È disponibile però anche in azzurro chiaro e rosa pastello, con nuances più tenui. Il prezzo è di 39,90 euro.

Di sicuro non può mancare nel vostro guardaroba un paio di pantaloni di lino beige. In questo caso la vita è media, con un elastico che garantisce comodità. Il modello è diritto ed inoltre garantisce eco-sostenibilità. Presenta infatti l’etichetta “committed”, il che vuol dire che è un capo che riduce l’impatto ambientale.

Ti sono piaciuti i nostri consigli? Dicci cosa ne pensi sulle nostre pagine Facebook o INSTAGRAM

L’articolo Kate super chic a passeggio con i pantaloni in lino Zara: costano 50 euro, Il colore è il top per questa stagione proviene da Più Donna – Notizie di gossip, spettacolo, moda e attualità.