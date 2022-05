kate-super-chic-a-passeggio-con-i-sandali-bassi-zara,-costano-solo-40-euro.-ce-ne-sono-di-tutti-i-colori,-pazzeschi

Zara non sbaglia un colpo e anche per la nuova stagione primaverile che si avvicina ha pensato agli indumenti per tutti i gusti. In questo articolo vedremo quelle che sono le più gettonate tra le sue scarpe basse. Un capo d’abbigliamento che non tramonta mai. Femminile, sensuale, col tacchetto o raso terra, aperte dietro o a con i lacci, ogni donna deve avere nel suo armadio una scelta di scarpe differente. Il famoso marchio spagnolo aggiunge al tutto un’ottima qualità a un prezzo accessibile. E per le feste in spiaggia si colora di glitter e paillettes, colori accesi per farsi notare da tutti.

Zara è anche la firma scelta maggiormente da Kate Middleton per i capi low cost che le piace indossare nelle occasioni pubbliche. E se la futura regina d’Inghilterra indossa Zara, come potremmo noi rinunciarci? Soprattutto adesso abbiamo bisogno di fare sfoggio di tutto quello che durante la pandemia non abbiamo potuto indossare. Per più di un anno e mezzo siamo rimaste chiuse dentro. Ristoranti, discoteche, teatri erano chiusi e anche vedere gli amici più intimi era diventato un problema. Per questo, abbiamo detto addio ai nostri vestiti più fashion e abbiamo tirato fuori i pigiami e le tute più comode. ( continua dopo la foto)

Soprattutto, le ciabatte sono state le nostre migliori amiche. Ma con l’avvicinarsi della bella stagione possiamo tirare fuori i vestiti dall’armadio e sfoggiare i nostri nuovi look. Dopo due inverni di fermo, ora è il momento di ricominciare a uscire e per essere alla moda non possono mancare delle scarpe basse di Zara. Ce ne sono di tutti i tipi: colorate, animalier, da spiaggia, aperte dietro. Ogni gusto verrà soddisfatto con la selezione fatta dal famoso marchio. Qui di seguito vi mostriamo le scarpe che maggiormente hanno trovato l’approvazione delle consumatrici e tra queste anche quelle scelte da Kate.

ZARA Le scarpe più eleganti della Primavera 2022 assumono nuove forme e si abbassano per farci stare con i piedi ben piantati a terra. Le slingback della bella stagione sono a punta con fibbia preziosa e intrecciate. Da abbinare ad abiti lunghissimi con le balze così come a mini e maxi camicie maschili. Très chic. €59,90 ZARA Mules in simil pelle color cioccolato e dettaglio a intreccio anteriore. Scoprono il tallone e svelano tutta la comodità di un sandalo da indossare h24. €45,90 ZARA Se dovessimo pensare a un unico sandalo basso da indossare per tutta l’estate su un’isola selvaggia sarebbe esattamente questo. Nude che sta bene con tutto e dotato di dettagli preziosi come pietre lavorate che rievocano in noi la voglia di viaggiare lontano. €69,90 ZARA Nella collezione sandali bassi di Zara non poteva mancare la nota grunge della stagione. Questi sandali dalle fascette effetto pelle e fibbie dorate a contrasto sono l’equivalente degli anfibi, da indossare con tutto. €89,90 ZARA A punta, traforati, dorati ed elegantissimi. Questi sandali bassi modello mules saranno il nostro passepartout per elevare tutti quei look da sera caratterizzati da jeans a gamba dritta con orlo cropped e top sensuali. Provare per credere. €39,90 ZARA Geometrici, di design e contemporanei. Questi sandali bassi dalla nuance vitaminica cattureranno l’attenzione grazie alle borchie. Chic e (soprattutto) audaci. €45,90 ZARA I sandali dalla punta quadrata non ci lasceranno nemmeno per questa stagione. Effetto rétro e nuance elegante, queste mules basse si caratterizzano per una maxi fascia costellata di perline colorate effetto frangia. Perfette per ballare tutta la notte. €79,90 ZARA I sandali gladiator sono una costante imprescindibile che ogni anno torna a fare capolino per arrampicarsi sulle nostre gambe e rendere chic anche il minidress più semplice. €79,90 ZARA Le frange tornano ancora una volta tra le tendenze moda della Primavera Estate 2022, questa volta sotto forma di sandalo basso coloratissimo. Perfetti per arricchire look monocolor, ecco i sandali da scegliere per completare candidi completi di lino e iniziare a sognare l’estate. €45,90 ZARA I sandali gioiello della Primavera Estate 2022 si tingono di nuance vibranti e diventano gioielli da indossare (anche) ai piedi per elevare qualsiasi look alle stelle. €49,90 Ti è piaciuto l’articolo? Condividilo e continua a seguirci sui nostri profili Su Facebook anche su INSTAGRAM

