Kate super chic con i pantaloni Zara da 40 euro. La fantasia è incredibile e sta bene a tutte, E’ corsa a comprarli

Zara non sbaglia un colpo e nonostante i suoi prezzi low cost è riuscita a conquistare anche personaggi di spicco del panorama della moda. Tra le sue fans può vantare sicuramente Belen Rodriguez, che più di una volta ci ha incantati con i suoi capi. Ma non soltanto la bella argentina, anche Chiara Ferragni, la regina indiscussa delle influencer, a volte opta per il brand spagnolo. Che è diventato tra i preferiti di Kate Middleton, futura principessa consorte d’Inghilterra, sempre pronta a unire in un unico outfit elementi di alta moda con altri più accessibili a noi comuni mortali. Un connubbio che la rende tra le più amate icone di stile.

Ognuna dei volti pubblici sopracitati ha uno stile completamente differente, e Zara riesce a soddisfarli tutti. Dalla eleganza di Kate Middleton, alla sfrontatezza di Chiara Ferragni, arrivando quindi alla innata sensualità di Belen Rodriguez. Ma la caratteristica che rende il marchio spagnolo più amato rispetto agli altri non sono soltanto i suoi prezzi low cost, ma anche l’ottima qualità dei suoi tessuti. Sempre al passo con i tempi, riesce subito a individuare i vestiti più amati sulle passarelle di alta moda e ricrearli in forma accessibile anche a chi non può permetterseli.

Oggi vediamo dei pantaloni Zara che somigliano moltissimo a quelli presentati dalla maison Dior. A disegnarli per il famoso e costoso marchio, lo stilista John Galliano. Ma a rendere famoso questo capo, ancor prima della sfilata di moda, è stata Carrie Bradshaw che li ha indossati sia durante le puntate di Sex and city sia nel corso del secondo film dedicato alla serie. Inoltre questi pantaloni sono stati indossati anche dalla principessa Kate durante la sua abitudinale passeggiata nei giardini di Westminster.

Una serie che moltissimo si concentra sul mondo della moda e che è stata di ispirazione per chi ama vestirsi in modo trendy e stravagante, con una protagonista sempre impeccabile, dal cappello alle scarpe. Ed è proprio con un paio di scarpe diventate iconiche, quelle di Manolo, che Carrie corona il suo sogno d’amore. Messo da parte il classico anello, è con la bellissima e preziosa calzatura che Big le farà la proposta di matrimonio.

Sex and city ci fa sempre sognare ma adesso torniamo al pantalone di Zara ispirato a Dior. A caratterizzarlo è la fantasia newspaper, che nasce negli anni trenta con la stilista Schiaparelli, che realizzò dei capi ritagliando delle strisce di giornale. Il pantalone del marchio spagnolo è in tessuto rigido in stile jeans che cade dritto e presenta bottoni metallici, alla modica cifra di 39,95 euro.

L’articolo Kate super chic con i pantaloni Zara da 40 euro. La fantasia è incredibile e sta bene a tutte, E’ corsa a comprarli proviene da Più Donna – Notizie di gossip, spettacolo, moda e attualità.