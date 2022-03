kate-svela-come-riesce-a-stare-sui-tacchi-per-ore:-“ecco-cosa-metto-nelle-scarpe,-costa-solo-7-euro.-non-posso-farne-a-meno”

Kate Middleton appare sempre impeccabile ma nasconde dei segreti per essere a suo agio in ogni situazione. Tra gli altri, quello che potrebbe essere più utile a noi comuni mortali, delle calze del costo di soli 7 euro che le permettono di rimanere ore ed ore sui tacchi senza soffrire. La duchessa di Cambridge è costretta a seguire le rigide regole dell’etichetta imposte dalla regina Elisabetta. L’anziana capostipite, da poco vedova e appena 95enne, non transige in particolare su una cosa: in ogni outfit devono essere presenti le calze. Una regola che spesso Meghah Markle ha ignorato durante la sua permanenza in Inghilterra.

Al contrario di Kate Middleton, che si è inserita benissimo all’interno della famiglia reale e sembra nata per il ruolo di principessa consorte. La moglie del futuro erede al trono ha accettato tutti i cambiamenti che sono stati necessari nella sua vita. Sono lontane ormai le sfilate in lingerie fatte per conquistare il suo uomo. Oggi la donna, madre di tre figli, deve prender parte a moltissimi eventi istituzionali, tenere discorsi, mostrarsi ai sudditi. Il tutto sempre con tacchi a spillo altissimi, tenuti con eleganza per ore e ore senza mostrare mai il suo disagio.

Ma qual è il suo segreto? A svelarlo l’esperta di bon ton Myka Meier che ha già svelato molti degli atteggiamenti tenuti in pubblico da Kate Middleton. A venirle incontro riguardo le sue bellissime scarpe altrettanto scomode è proprio la regina Elisabetta e la sua rigida regola di etichetta. Sono delle calze, infatti, a salvare la duchessa di Cambridge. In particolare, questo indumento è dotato di strisce di gel sotto la pianta del piede che permettono alle dita di aderire bene alla scarpa e, di conseguenza, non scivolare in avanti. E’ infatti proprio questo il problema che rende i tacchi scomodissimi, soprattutto dopo molto tempo.

A sorprendere tutti è anche il costo di queste calze velate. Sono di Jhon Lewis e vengono vendute alla modica cifra di 6 sterline, circa 7 euro. Non è la prima volta che Kate Middleton fa acquisti accessibili a tutte. Anche oggi la futura principessa consorte ci viene incontro regalandoci la soluzione a un problema che affligge tutte noi. Certo, non tutte avremo la possibilità di indossare le sue splendide e famose dècollette di Gianvito Rossi, oppure le scarpe da Cenerentola di Jimmy Choo, o ancora i sandali rosa firmati Prada. Ma i tacchi sono per tutte, e adesso sappiamo come portarli con stile e senza soffrire.

Kate Middleton, oltre la calze Lewis, ricorre poi a un altro piccolo aiutino: le solette Alice Bow che regalano ancora più confort ai suoi piedi da principessa. Il problema è risolto e la duchessa di Cambridge riesce ad affrontare giornate intere riuscendo a restare sempre perfetta. Sono moltissimi altri i trucchi che ha utilizzato per apparire al meglio. Ogni sua posa, ogni movimento, è studiato proprio con questo scopo. Potrebbe risultare poco spontanea, ma a noi appare come la vera incarnazione della regalità. E in fondo, a conquistare il cuore degli inglesi e non solo, rimane il suo sorriso.

