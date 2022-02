Kate vola in Danimarca e la sua giacca di Zara fa impazzire la principessa Mery. Il colore è pazzesco, ancora disponibile sul sito

Kate Middleton è volata in Danimarca per un viaggio diplomatico e per le prime apparizioni pubbliche ha deciso di rendere omaggio al paese con un look a tema. I colori dell’outfit, infatti, sono stati un chiaro rimando alle tinte della bandiera nazionale. La regina Elisabetta II è positiva al Covid e ha dovuto annullare tutti i suoi appuntamenti a causa dei sintomi ma, nonostante ciò, gli altri Royals continuano a lavorare e ad apparire in pubblico per i soliti impegni istituzionali.

Kate Middleton, in particolare, ha lasciato la famiglia a casa per volare in Danimarca. Si tratta di un viaggio diplomatico, in occasione del quale incontrerà la regina Margrethe che quest’anno celebra il giubileo d’oro. Nell’attesa che la Duchessa si “scontri” con la principessa Mary, la sua più grande rivale in fatto di stile, è possibile ammirare il primo look danese della moglie di William: ecco qual è il suo significato simbolico.

Kate Middleton indossa i colori simbolo della Danimarca

Kate Middleton è a Copenhagen, ieri ha fatto visita prima al Royal Foundation Center for Early Childhood, fondazione che ha lanciato col marito William per promuovere il benessere della prima infanzia, poi alla LEGO Foundation PlayLab. Quale migliore occasione dell’arrivo in Danimarca per sfoggiare un look a tema? La Duchessa ha puntato su dei colori ben precisi, il rosso e il bianco, e non lo ha fatto assolutamente per caso. Le tinte sono infatti quelle della bandiera danese, così da rendere omaggio al paese con stile. Non è la prima volta che la Middleton fa una cosa simile, già durante i suoi passati tour all’estero aveva puntato spesso su dei look a tema, dando prova del fatto che per lei si tratta di una vera e propria tradizione .

Kate Middleton col blazer di Zara. La giacca rossa di Kate Middleton è riciclata

La cosa che in pochi immaginano è che il look glamour e bon-ton sfoggiato da Kate Middleton in Danimarca è all’insegna del low-cost. La protagonista indiscussa dell’outfit è la giacca in tweed total red, un modello avvitato e doppiopetto con dei maxi bottoni gold. Dove l’avevamo già vista? Alla partita Inghilterra-Germania di Euro 2020, dove la Duchessa l’aveva sfoggiata tra gli spalti dello stadio.

La giacca di Kate è firmata Zara e sul sito britannico del brand viene venduta a 90 sterline (108 euro circa). Per completare il tutto Kate ha scelto una camicia bianca con ruches sul petto, pantaloni e décolleté “neutri”, ovvero in total black. Cosa indosserà per i prossimi impegni danesi? L’unica cosa certa è che continuerà a essere glamour e bon-ton e che continuerà a scegliere quei capi low cost che tanto ci piacciono e che la rendono proprio una di noi.

