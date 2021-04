kate-winslet-accende-il-mistero:-“4-attori-non-possono-fare-coming-out”

L’attrice di Titanic si lascia andare in una nuova intervista e può non generare curiosità su alcuni dei suoi colleghi: a Hollywood vari interpreti avrebbero paura di rivelare la verità sulla propria vita sentimentale

Kate Winslet si è aperta parecchio in una nuova intervista su Sunday Times Culture, dove ha rilasciato dichiarazioni cercando di essere sincera. In particolare, la nota attrice di Titanic ha fatto sapere che alcuni dei suoi colleghi a Hollywood avrebbero paura a fare coming out. Secondo quanto riporta JustJared, Kate conoscerebbe almeno quattro attori che non sono disposti a rendere pubblica la loro sessualità, in quanto sono terrorizzati dal fatto che per loro questo diventerebbe un ostacolo nel mondo del lavoro. Sembra proprio che questi attori non abbiano il coraggio di esporre in pubblico la loro vita privata per paura di perdere tutto.

La Winslet è convinta che nel settore del cinema e della tv ci siano ancora “giudizio, discriminazione e omofobia”. L’attrice ha precisato che tra questi attori ci sarebbero alcuni anche ben noti. Altri, invece, sarebbero ancora gli inizi della loro carriera. Tutti, però, sono allo stesso modo terrorizzati dalla reazione che potrebbe provocare un eventuale coming out. Scendendo nel dettaglio, temono che questo genere di annunci possano in qualche modo ostacolare il loro futuro nel mondo del cinema, in quanto si rischia di non essere scelti per ruoli etero.

Kate Winslet si sbilancia sempre di più in questa intervista e racconta un recente episodio. Pare che un agente americano, durante una conversazione al telefono, avrebbe consigliato a un noto attore di non rendere pubblica la sua bisessualità. Almeno quattro dei suoi colleghi, dichiara la Winslet, starebbero nascondendo la verità sulla sua loro vita sentimentale. Non solo, avrebbero anche paura di essere scoperti. Chi sarebbero questi attori, anche noti, che non possono fare coming out? Si accende così la curiosità in tutto il mondo.

L’attrice di Titanic vorrebbe che questa situazione cambiasse presto. Non può essere accettato che ancora oggi il settore del cinema ostacoli un individuo a rendere pubblico ciò che realmente prova. Oltre ciò, Kate Winslet pensa che vivere in questo modo sia molto doloroso. Non poter rivelare la verità sulla persona che realmente si ama può essere devastante.

Di recente si è aperta sulla sua vita sentimentale Demi Lovato, la quale ha confessato di essere pansessuale. L’ex stellina Disney ha fatto notare che, negli anni passati, ha addirittura nutrito vergogna per i sentimenti e gli interessi che provava.